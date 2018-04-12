Украину накрыли магнитные бури: как облегчить их влияние на организм

Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Украину накрыли мощные и практически непрекращающиеся магнитные бури. По данным Института геофизики, украинцы будут под их воздействием еще несколько дней - до субботы включительно.

В эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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Магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость. Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи. Чаще устраивать прогулки, раньше ложиться спать и максимально сосредоточиться на приятных вещах.

На магнитные бури все реагируют по-разному: у кого-то болит голова, другие теряются во времени, третьи жалуются на давление.

Как сообщал УНИАН, в субботу, то есть 11, 12, 13 и 14 апреля, включительно ожидаются умеренные магнитные бури. И только 15 и 16 апреля геомагнитные возмущения сойдут к легким и начнут отступать.