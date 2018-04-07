Facebook будет проверять самые популярные страницы

На такой шаг социальная сеть идет, чтобы не допустить вмешательства, подобного российскому, в выборы в США, Мексике, Бразилии и других странах в этом году.

Facebook проверит личности владельцев самых популярных страниц, и тем, к кому возникнут претензии, будут запрещены публикации.

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Об этом заявил глава компании Марк Цукерберг. «Такой шаг помешает управлять страницами, используя фальшивые аккаунты, или наращивать аудиторию с помощью вирусной накрутки и распространять дезинформацию или сеять разногласия»,- написал Цукерберг в Facebook.

Также верификацию должны пройти все пользователи, размещающие политическую рекламу. Им нужно будет подтвердить свою личность и местоположение. Кроме того, социальная сеть пометит рекламодателей специальной плашкой и обяжет их сообщать о том, кто оплатил политическую рекламу.

По словам Цукерберга, на такой шаг социальная сеть идет, чтобы не допустить вмешательства, подобного российскому, в выборы в США, Мексике, Бразилии и других странах в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, в марте разгорелся скандал вокруг использования личных данных пользователей Facebook. Британская фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом Дональда Трампа, получила данные десятков миллионов пользователей социальной сети и использовала их для показа таргетированной рекламы. Марк Цукерберг принес извинения и согласился дать показания в Конгрессе.