Ученые NASA впервые показали на видео процесс таяния снежинки
23:57, 01 апреля 2018Наука и IT
1846
Исследования снежинки являются одним из многих способов, при помощи которых NASA изучает замерзшие участки Земли.
Ученые впервые визуализировали процесс таяния снежинки / фото tapeciarnia.pl
Ученые американского агентства NASA впервые визуализировали процесс таяния снежинки и представили 3D-модель этого процесса.
Читайте такжеВ США физик посчитал типы снежинок на Земле
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на NASA.
Модель позволяет лучше понять, почему разные виды снега по-разному отображаются на экранах радаров и использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и полярных снежных шапок.
Исследования снежинки – это один из многих способов, при помощи которых NASA изучает замерзшие участки Земли (криосферы).
Напомним, ранее шведские ученые обнаружили новый вид снежинки – она удлиненная, пуста и похожа на звезду с хоботком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter