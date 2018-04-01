Ученые NASA впервые показали на видео процесс таяния снежинки

Исследования снежинки являются одним из многих способов, при помощи которых NASA изучает замерзшие участки Земли.

Ученые американского агентства NASA впервые визуализировали процесс таяния снежинки и представили 3D-модель этого процесса.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на NASA.

Модель позволяет лучше понять, почему разные виды снега по-разному отображаются на экранах радаров и использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и полярных снежных шапок.

Исследования снежинки – это один из многих способов, при помощи которых NASA изучает замерзшие участки Земли (криосферы).

Напомним, ранее шведские ученые обнаружили новый вид снежинки – она удлиненная, пуста и похожа на звезду с хоботком.