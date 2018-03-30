Над Землей взойдет "голубая Луна"
09:06, 30 марта 2018Наука и IT
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В этом месяце жители Земли наблюдали полнолуние, а в последний день марта увидят "голубую Луну".
Иллюстрация REUTERS
31 марта жители Земли смогут наблюдать "голубую Луну" - второе за месяц полнолуние.
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Как сообщает Space.com, следующее такое астрономическое явление можно будет наблюдать аж 31 октября 2020 года.
Как сообщал УНИАН, в марте должно было состояться два полных месяца: полнолуние 2 марта 2018 года и "голубая Луна" 31 марта 2018.
А 31 января жители Земли наблюдали тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубую Луну" и лунное затмение.
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