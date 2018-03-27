Второе поколение iPhone SE будет доступно только в Индии - СМИ

iPhone SE 2 может получить безрамочный дизайн в стиле линейки iPhone X и поддержку Face ID.

Компания Apple перенесет производство iPhone SE 2 в Индию, а также сделает смартфон эксклюзивной для данной страны моделью. Причиной переноса производства в Индию может быть то, что там действуют пошлины на импортные гаджеты. Apple может принять решение сделать iPhone SE 2 эксклюзивным для Индии.

Производить смартфон будут в индийском городе Бангалор, пишет GizmoChina.

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Сообщение о старте производства исходит от профильного индийского сайта Tekz24, который ранее сообщал, что у телефона будет задняя крышка из стекла, чтобы сделать возможной беспроводную зарядку.

Сообщается, что iPhone SE 2 может получить безрамочный дизайн в стиле линейки iPhone X и поддержку Face ID. Возможно, устройство оснастят процессором Apple A10 Fusion и 2 ГБ оперативной памяти, а также батареей на 1700 мАч.

iPhone SE 2 получит водонепроницаемый корпус с четырехдюймовым экраном. Как утверждают слухи, iPhone SE 2 будет стоить порядка $400 и представлять собой по сути iPhone 7 с уменьшенной диагональю экрана.

Как сообщал УНИАН, на 27 марта запланирована презентация Apple. Она начнется в 18:00 по киевскому времени. Мероприятие будет посвящено образовательной сфере, поэтому и пройдет оно в одной из публичных школ Чикаго.