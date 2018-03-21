Наступила астрономическая весна: сегодня день становится длиннее ночи

20 марта, как считается, начинается астрономическая весна.

В 2018 году весеннее равноденствие наступило в 16:15 20 марта. Поэтому начиная с 21 марта, дни будут длиннее ночи.

Равноденствие происходит два раза в год. Солнце проходит точку весеннего равноденствия 20 или 21 марта по Гринвичу (этот момент считается началом астрономической весны в Северном полушарии), а точку осеннего равноденствия - 22 или 23 сентября (начало астрономической осени в Северном полушарии).

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Таким образом после 20-21 марта дни будут длиннее ночи, тогда как после осеннего, наоборот, дни станут короче ночи.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 марта Украина переходит на "летнее время". В 3:00 по киевскому времени стрелки часов переведут на один час вперед.

Практика ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас почти в 75 странах или территориях мира, на всей их площади или частично. При этом около 180 стран или территорий не пользуются сезонным временем.