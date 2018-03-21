Сооснователь Whatsapp призвал пользователей удалить Facebook

И это не смотря на то, что в 2014 году Facebook купил Whatsapp за 19 миллиардов долларов.

Один из сооснователей мессенджера Whatsapp Эктон призвал всех пользователей удалить Facebook после скандала с масштабной утечкой данных пользователей соцсети.

Читайте такжеУтечки в Facebook: Цукерберга вызвали дать показания в британском парламентеПредпринематель опубликовал короткое сообщение на своей странице в Twitter, написав: "Время пришло #удалиfacebook".

Напомним, в 2014 году Facebook купил мессенджер Whatsapp за 19 миллиардов долларов. Именно благодаря этой сделке сооснователи мессенджера стали довольно богатыми людьми.

Как сообщал УНИАН, британская компания Cambridge Analytica с помощью стороннего приложения использовала информацию о пользователях для создания их психологического портрета с целью последующего вляния на них. Компания занимается анализом данных в соцсетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной компании в США в 2016 году.