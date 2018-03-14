Превращение Земли в "ад" и уничтожение искусственным интелектом: что Стивен Хокинг прогнозировал человечеству

Хокинг предсказывал превращение Земли в "шипящий огненный шар" и гибель человечества от искуственного интеллекта в ближайшие столетия.

Знаменитый физик Стивен Хокинг умер на 77-году жизни. В последние годы он сделал немало прогнозов об угрозах для будущего человечества. Ученый предупредил, что печальные последствия очень скоро настигнут жителей Земли, если немедленно что-то не предпринять.

Так, ученый считал, что в будущем климатические условия на Земле будут невыносимы для человечества. По его мнению, наша планета может повторить судьбу Венеры и превратиться в настоящий ад из-за жары. Ученый спрогнозировал, что средняя температура на Земле достигнет отметки в 460° С, если человечество не сократит выбросы парникового газа.

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Хокинг также предсказывал, что человечество погибнет на Земле после того, как мы превратим ее в шипящий огненный шар менее чем за 600 лет.

Ученый также считал, что роботы скоро станут "новой формой жизни", которая может превзойти людей. Хокинг подчеркнул, что искусственный интеллект вообще может заменить людей, хотя не уточнил сроки своих предсказаний.

По его мнению, человечество не сможет выжить, если не покинет эту "хрупкую планету" в ближайшее время.

Кроме того, ученого беспокоило, что население Земли удваивается каждые 40 лет. К 2600 году все жители планеты будут жить в буквальном смысле плечом к плечу, считал он.

Как сообщал УНИАН, известный физик-теоретик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни.