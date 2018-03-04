Экс-глава Google сомневается в восстании машин в ближайшее десятилетие

Эрик Шмидт также напомнил о том, что во всех современных технологиях есть «серьезные ошибки».

Бывший глава Google Эрик Шмидт заявил, что ожидать восстания машин в ближайшее десятилетие не стоит.

Однако, по его мнению, вероятность этого очень высока в дальнейшем, пишет republic со ссылкой на The Next Web.

Читайте такжеGoogle начал разрабатывать "большую красную кнопку" на случай "робокалипсиса"«Я могу с уверенностью предсказать, что это (восстание машин) произойдет не раньше, чем через 10–20 лет. Поэтому об этом стоит беспокоиться, но не сейчас, а позже», – сказал он.

Шмидт также напомнил о том, что во всех современных технологиях есть «серьезные ошибки». По его мнению, их нельзя применять в жизненно важных ситуациях. «Поэтому я не хотел бы лететь в самолете, где все решения принимает компьютер», – заключил он.

Экс-глава корпорации ранее предсказывал, что Интернет в скоро времени станет настолько значительной частью жизни людей, что его перестанут воспринимать как отдельную вещь.

«Интернет исчезнет. Будет так много IP-адресов, так много устройств, датчиков, вещиц, которые вы носите и с которыми вы взаимодействуете, что вы даже перестанете это чувствовать», – сказал он.