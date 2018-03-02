Житель Амстердама изобрел устройство персонального фейс-контроля для кота

С помощью устройства программист получает уведомления о том, что кот хочет зайти в дом.

Программист Аркайц Гарро из Амстердама установил на двери балкона устройстве с системой распознавания лица. Оно узнает конкретного кота и уведомляет человека о том, что ему нужно открыть двери.

О своем изобретении Гарро рассказал изданию Business Insider. Все началось с того, что к ним с женой домой стал часто наведываться один и тот же кот. Они приняли его за бездомного, но вскоре выйснилось, что кот живет с другим человеком неподалеку. Они познакомились, и с тех пор у кота - две семьи.

Читайте такжеРобособака обзавелась рукой, смогла открыть дверь и уйти вместе с приятелем (видео)Когда кот приходит к балкону программиста, его встречает мини-компьютер Raspberry Pi с камерой. Если устройство засекает движение во дворе с помощью программного обеспечения, то делает снимок и отправляет его в облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition. Нейросеть обучена на сотнях фотографиях котов и определяет, тот кот на балконе или нет. Кроме него во двор постоянно забегают другие питомцы и белки.

Если система узнала кота, то Гарро получает от нее в мессенджере Slack сообщение "открой дверь". По словам голландца, устройство правильно определяет кота в 100% случаев, если тот смотрит в камеру. На устройство у Гарро ушло несколько часов работы и 50 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии робота научили приносить пиво из холодильника.