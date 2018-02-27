В Германии робота научили приносить пиво из холодильника (видео)

04:42, 27 февраля 2018
Наука и IT
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Робот TIAGo справился с задачей / Кадр из видео

Как говорится в описании проекта на сайте ChallengeRocket, робот TIAGo был совмещен с суперкомпьютером NVIDIA Jetson TX2, который использовался в качестве зрительной системы. С помощью него гуманоид смог построить маршрут до холодильника, найти его ручку, а также выбрать пиво нужной марки из нескольких, находившихся в холодильнике.

Перед экспериментом робот прошел обучение на 60 изображениях бутылок на 20 различных фонах. Для этого использовался алгоритм семантической сегментации: он позволял TIAGo выделять объекты на общем фоне и классифицировать их по форме.

Как сообщал УНИАН, ранее Boston Dynamics показала побег робособаки от человека.

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