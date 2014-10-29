В следующем году Microsoft выпустит Office 16

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сообщение генерального менеджера Microsoft по маркетингу Office и Office 365 Джулии Вайт.

На выставке Tech Ed Barcelona Вайт сообщила, что несмотря на наличие облачной версии Office 365, компания продолжит выпуск настольной версии. Издание предполагает, что Office 16 будет будет включать все нововведения Office 365, которые появятся к тому времени.

На сайте облачного накопителя OneDrive начался прием заявок на использование безлимитного объема для данных на сервисе. Услуга предоставляется для владельцев подписки на Office 365. Сейчас максимальный доступный для них объем в облачном сервисе составляет 1 терабайт.

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Между существующей настольной версией Office 2013 и облачной Office 365 принципиальная разница в модели оплаты. За автономную версию пользователь платит один раз. Облачная версия дается пользователю в аренду и он должен оплачивать ее каждый год, зато может установить на пяти устройствах, включая ПК и смартфоны.

По данным СМИ, в ближайшее время мы увидим версию для Android, сейчас Office доступен на компьютерах и смартфонах под управлением различных ОС Windows, а также имеет версии для OS X и iOS.

В начале 2015 года ожидается новая версия офисного пакета для компьютеров Apple: Office for Mac is early 2015.