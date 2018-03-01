Три колеса и пропеллер: в Нидерландах презентовали гибрид автомобиля и вертолета (видео)
13:21, 01 марта 2018Наука и IT
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Чудо-авто имеет три колеса и пропеллер, и из автомобиля в вертолет превращается за каких-то 10 минут.
В Нидерландах показали гибрид автомобиля и вертолета
В Нидерландах презентовали гибрид автомобиля и вертолета.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Команда изобретателей работала над ним десять лет. Чудо-авто имеет три колеса и пропеллер, и из автомобиля в вертолет превращается за каких-то 10 минут.
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Рассчитана машина только на водителя и одного пассажира. Разработчики говорят, что покупатели такой машины смогли бы летать, например, на работу. Стоит гибрид 500 тысяч евро.
Ранее Илон Маск показал первую Tesla Model 3.
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