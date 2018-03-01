Три колеса и пропеллер: в Нидерландах презентовали гибрид автомобиля и вертолета (видео)

Чудо-авто имеет три колеса и пропеллер, и из автомобиля в вертолет превращается за каких-то 10 минут.

В Нидерландах презентовали гибрид автомобиля и вертолета.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Команда изобретателей работала над ним десять лет. Чудо-авто имеет три колеса и пропеллер, и из автомобиля в вертолет превращается за каких-то 10 минут.

Читайте такжеКиевский метрополитен предлагает Маску разместить Tesla на станции "Арсенальная"

Рассчитана машина только на водителя и одного пассажира. Разработчики говорят, что покупатели такой машины смогли бы летать, например, на работу. Стоит гибрид 500 тысяч евро.

Ранее Илон Маск показал первую Tesla Model 3.