В "Твиттере" появилась функция закладок

13:18, 01 марта 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеTwitter из-за спама во время выборов президента США нанесет удар по ботам-"пропагандистам"«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите»,-  рассказывает о нововведении компания.

Ранее для того, чтобы перечитать понравившийся твит, нужно было его лайкнуть либо ретвитнуть. Однако результаты этих действий видны подписчикам пользователя, а новая функция обещает полную конфиденциальность.

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Теги: #Twitter