В "Твиттере" появилась функция закладок

Новая функция обещает полную конфиденциальность.

Пользователи сервиса микроблогов Twitter теперь могут сохранять понравившиеся твиты в закладки.

Читайте такжеTwitter из-за спама во время выборов президента США нанесет удар по ботам-"пропагандистам"«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите»,- рассказывает о нововведении компания.

Ранее для того, чтобы перечитать понравившийся твит, нужно было его лайкнуть либо ретвитнуть. Однако результаты этих действий видны подписчикам пользователя, а новая функция обещает полную конфиденциальность.