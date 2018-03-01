В "Твиттере" появилась функция закладок
Пользователи сервиса микроблогов Twitter теперь могут сохранять понравившиеся твиты в закладки.
Читайте такжеTwitter из-за спама во время выборов президента США нанесет удар по ботам-"пропагандистам"«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите»,- рассказывает о нововведении компания.
Ранее для того, чтобы перечитать понравившийся твит, нужно было его лайкнуть либо ретвитнуть. Однако результаты этих действий видны подписчикам пользователя, а новая функция обещает полную конфиденциальность.
Found something historic?— Twitter (@Twitter) 28 лютого 2018 р.
Don’t want to forget a joke?
Article that you want to read later?
Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF