Предсказан срок контакта землян с инопланетянами

По мнению физика, люди обнаружат инопланетную цивилизацию к концу века, прослушивая радиосигналы.

Физик-теоретик Мито Каку заявил, что человечество вступит в контакт с инопланетянами уже в текущем столетии.

По его мнению, земляне обнаружат целую внеземную цивилизацию, прослушивая радиосигналы, передает Science Alert.

Читайте такжеУченые спустя 40 лет раскрыли тайну загадочного сигнала из космосаНо отмечается, что необходимо будет расшифровать их язык, чтобы узнать, к какому типу внеземных цивилизаций они относятся. В то же время, помехой скорому налаживанию отношений станет расстояние в десятки световых лет от Земли.

Ранее Сет Шостак, старший астроном проекта SETI заявлял, что контакт с инопланетянами состоится в ближайшие 20 лет через радиоволновую связь.

Ранее хакерская группа Anonymous опубликовала заявление, в котором говорится, что аэрокосмическое управление NASA может готовиться к обнародованию фактов существования внеземной жизни.