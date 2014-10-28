Эксперты пообещали Центральной Азии сильные землетрясения в течение более 10 лет

Такие выводы следуют из материалов круглого стола, организованного накануне в Ташкенте министерством по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, передают РИА Новости.

"В Узбекистане проводятся широкие исследования в области моделирования сейсмических процессов, раннего предсказания и предупреждения землетрясений, сейсмической защиты современных инженерных сооружений и памятников архитектуры", — сообщил директор Института сейсмологии Академии наук Узбекистана Сабриддин Хусомиддинов.

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По данным специалистов института сейсмологии Узбекистана, в республике действует разветвленная сеть сейсмостанций, оснащенных самым современным оборудованием. За последние два года число станций увеличилось почти в два раза — с 32 до 60. Получаемые на них данные собираются и анализируются, налажен обмен информацией с сейсмослужбами многих стран мира. Все это способствует повышению результативности исследований. Узбекистан подключен к межгосударственной центрально-азиатской сети мониторинга землетрясений в реальном времени CAREMON (Central Asian Real-Time Earthquake Monitoring Network).

Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло 20 июля 2011 года. Тогда в Ферганской области произошли подземные толчки силой 6,5-7 баллов. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.