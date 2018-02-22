Археологи нашли крупнейший в мире подводный лабиринт с захоронениями майя

Общая длина подводного лабиринта составляет 347 километров.

Археологи нашли крупнейшую в мире систему пещер под водой у берегов Мексики. Ученые заявляют, что это не только настоящее чудо природы, но и важная археологическая находка.

Общая длина подводного лабиринта составляет 347 километров, сообщает Science Alert. Глава исследовательской группы, археолог Гильермо де Анда из Национального института антропологии и истории Мексики, сказал, что раскинувшаяся пещера состоит из почти 250 сенотов (естественные воронки). В ней находится 198 археологических объектов, около 140 из которых относят к цивилизации Майя.

Читайте такжеАмериканский археолог разгадал тайную технологию строительства пирамид Гизы"Это, несомненно, делает их самым важным затопленным археологическим объектом в мире", - говорит де Анда.

Среди находок, которые водолазы уже обнаружили, - человеческие останки, включая скелеты и, казалось бы, сожженные человеческие кости, которым по крайней мере 9 тысяч лет, что свидетельствует о том, что человеческая деятельность в Восточном Мексиканском регионе восходит на тысячи лет раньше, чем думали исследователи, возможно, как часть древнего торгового маршрута Майя.

Как сообщал УНИАН, неизвестный ранее город майя нашли в Гватемале, он включает 60 тысяч построек.