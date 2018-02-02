Неизвестный ранее город майя нашли в Гватемале, он включает 60 тысяч построек

Новая находка, по мнению ученых позволяет говорить о том, что численность населения цивилизации майя была значительно больше, чем принято считать до сих пор.

Исследователи нашли город майя в джунглях в Гватемале. Он включает в себя около 60 тысяч различных построек.

В поселении сохранились руины домов, дворцов, террас и дорог, а также сложных систем ирригации, пишет republic со ссылкой на National Georgaphic.

Город удалось обнаружить с помощью лидара (оптического локатора, LiDAR). Он убрал изображения крон деревьев с цифровых снимков местности, и под ними ученые увидели город. Всего в рамках исследования было изучено 2100 квадратных километров поверхности на территории биосферного заповедника на севере Гватемалы.

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«Находка дает ясно понять, что весь регион был одним большим ареалом расселения, масштабы и плотность которого были сильно недооценены», – заявил один из авторов исследования.

Новая находка, по мнению ученых позволяет говорить о том, что численность населения цивилизации майя была значительно больше, чем принято считать до сих пор. Ранее ее оценивали в 5 млн человек, в то время как теперь исследователи считают, что можно говорить о 10–15 млн. Большинство из них могли жить на удаленных болотистых территориях в джунглях, которые раньше считались необитаемыми.

Исследование стало лишь первой частью трехлетнего проекта, в рамках которого с помощью лидара ученые намерены исследовать более 14 тысяч квадратных километров территории джунглей Гватемалы.

Видео: nationalgeographic.com

Справка. Цивилизация майя начала формироваться в 2000–1000 годах до нашей эры. Своего расцвета она достигла в VII-IX веках нашей эры.

С X века начался резкий упадок цивилизации. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, с чем же именно он был связан.

В XVI веке остатки майя были уничтожены прибывшими из Европы конкистадорами.