В небе над Петербургом взошли три солнца (фото)

15:46, 21 февраля 2018
Наука и IT
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Гало взошло над Петербургом / фото Фонтанка

Читайте такжеНад Челябинском взошли три солнца (фото, видео)Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила. Явление сфотографировали утром 21 февраля, передает "Фонтанка".

Издание предполагает, что причиной появления гало стал антициклон.

Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

утреннее #гало morning #halo

Допис, поширений Sergey Yakovlev (@klayevvo)

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за аномально теплой погоды 10 января в небе заметили гало. 

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Теги: #гало в России#три Солнца в РФ#гало Петербург