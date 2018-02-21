В небе над Петербургом взошли три солнца (фото)

Утром 21 февраля жители некоторых районов Петербурга стали свидетелями гало.

Жители Петербурга заметили редкий оптический феномен на небе – гало.

Читайте такжеНад Челябинском взошли три солнца (фото, видео)Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила. Явление сфотографировали утром 21 февраля, передает "Фонтанка".

Издание предполагает, что причиной появления гало стал антициклон.

Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за аномально теплой погоды 10 января в небе заметили гало.