В небе над Петербургом взошли три солнца (фото)
15:46, 21 февраля 2018Наука и IT
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Утром 21 февраля жители некоторых районов Петербурга стали свидетелями гало.
Гало взошло над Петербургом / фото Фонтанка
Жители Петербурга заметили редкий оптический феномен на небе – гало.
Читайте такжеНад Челябинском взошли три солнца (фото, видео)Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила. Явление сфотографировали утром 21 февраля, передает "Фонтанка".
Издание предполагает, что причиной появления гало стал антициклон.
Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.
Как сообщал УНИАН, в Украине из-за аномально теплой погоды 10 января в небе заметили гало.
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