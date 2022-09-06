В ролике об "ужасах" жизни без российского газа показали не газифицированный город РФ.

В Российской Федерации сняли пугающий ролик о том, как Европа зимой замерзнет без российского газа, но не обошлось без ляпов. В видео показали кадры из Красноярска, который до сих пор лишь обещают газифицировать.

Об этом сообщает Вabr24.com.

Так, в сети опубликовали ролик, который призван в красках рассказывает, как зимой будет замерзать Европа "без российского газа". Правда, в качестве "иллюстрации" использовали кадры из зимнего Красноярска. Дело в том, что газопровод в Красноярском крае РФ уже не первый год остается лишь обещанием.

Видео дня

Первый замгубернатора края Сергей Пономаренко прокомментировал видео словами: "Ну вы поняли..."

"Возможно, Газпром и издевается над Евросоюзом, но по-моему, он потешается и над Красноярском, чьи чадящие трубы и черное небо над городом на Енисее показаны в ролике", - отреагировал на ролик депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов.

Кроме того, в ролике использовали песню Юрия Визбора "А зима будет большая" в исполнении его внучки. При этом из песни исключили строчки "плачет синяя Россия".

Как ранее сообщал УНИАН, в Курске сняли похабную рекламу на тему "спасения коммунизма". Ролик демонстрирует, как полуобнаженные девушки вытаскивают из воды красный флаг СССР.

Создатели рекламы не учли, что в Советском Союзе осуждались даже короткие юбки. А в ролике делаются акценты на отдельных, полуобнаженных частях тела девушек, например, ягодицах.

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