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Харьковские нацгвардейцы наденут новую форму

11:29, 04 ноября 2019
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Нацгвардейцы получили новую форму \ sq.com.ua

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Об этом сообщили в харьковском медиацентре Минобороны. Форму презентовали в Харькове, передает sq.com.ua.

"Были представлены новые образцы патрульной формы и формы одежды для охраны дипломатических представительств и консульских учреждений. Эта форма поступила к нам два дня тому назад. Сейчас производится выдача ее подразделениям военной части 3005", - пояснил начальник вещевой службы Восточного территориального управления Иван Касьянов.

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Теги: #Харьков#Нацгвардияпогода в Харькове