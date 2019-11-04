Харьковские нацгвардейцы наденут новую форму
11:29, 04 ноября 2019Регионы
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Представлены новые образцы патрульной формы и формы одежды для охраны диппредставительств и консульских учреждений.
Нацгвардейцы получили новую форму \ sq.com.ua
Нацгвардейцы Слобожанской бригады получат новую форму, в которой будут патрулировать Харьков.
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Об этом сообщили в харьковском медиацентре Минобороны. Форму презентовали в Харькове, передает sq.com.ua.
"Были представлены новые образцы патрульной формы и формы одежды для охраны дипломатических представительств и консульских учреждений. Эта форма поступила к нам два дня тому назад. Сейчас производится выдача ее подразделениям военной части 3005", - пояснил начальник вещевой службы Восточного территориального управления Иван Касьянов.
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