Вдохновляйтесь идеями для новогоднего торта - мы предложим много вариантов.

Новогодняя трапеза обычно заканчивается десертом - для многих детей и взрослых это любимая часть праздника. В каждой семье есть свои любимые сладости. Но если нет идей, что приготовить на новый год на сладкое, то вам точно понравится что-то из нашей подборки.

Мы назвали вкусные и красивые торты на Новый год 2025 на любой вкус. Среди них есть есть трудоемкие, так и совсем простые в приготовлении.

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Битое стекло

Этот простой в приготовлении и красивый в разрезе десерт украсит любой праздничный стол. Классический торт Битое стекло готовится из сметанного и нескольких видов фруктового желе. По желанию можно добавить любые фрукты и ягоды.

Монастырская хата

Торт Монастырская хата идеально подходит на Новый год из-за внешнего вида - он похож на засыпанную снегом избу. С таким десертом на столе праздничное настроение гарантировано! В классическом варианте тесто готовится вручную, но для упрощения рецепта можно использовать готовый лаваш.

Шоколадный торт

Любите шоколад? Тогда подайте на праздник простой и вкусный шоколадный торт. Гарантируем, что приготовить его получится с первого раза. По желанию вкус можно разнообразить орехами, цитрусами или фруктами.

Медовик

Для многих людей именно этот торт является самым любимым. Пряные коржи с медовым ароматом идеально сочетаются со сметанным кремом с приятной кислинкой. Чтобы не заморачиваться с раскатыванием коржей, предлагаем приготовить простой медовик на сковороде.

Апельсиновый кекс

Что является кулинарным символом Нового года? Конечно же цитрусы! Поэтому воздушный апельсиновый кекс будет уместен на празднике. В приготовлении нет ничего сложного - просто смешайте все ингредиенты, вылейте в форму и запеките.

Новогодний чизкейк

Любители сливочных десертов полюбят этот рецепт. Чизкейк кажется сложным блюдом, но на самом деле получается с первого раза у большинства кулинаров. А если хотите обойтись без духовки, то попробуйте чизкейк без выпечки из творога. Для новогодней атмосферы сделайте сверху заливку из апельсинового желе.

Морковный торт

У многих людей морковный торт ассоцируется с зимними праздниками. Ароматные коржи мы готовим из моркови, орехов и специй. А дополняем десерт нежным кисломолочным кремом. Это безупречное лакомство и на вкус, и на запах.

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