Невероятно воздушный кекс апельсиновый за час на вашем столе.

У каждой хозяйки случалось - в холодильнике скисал купленный, казалось бы, недавно, йогурт. Выбрасывать его жалко да и незачем - можно приготовить шикарный апельсиновый кекс с пропиткой. УНИАН расскажет, как это сделать

Как печь апельсиновый кекс - простой рецепт

Ингредиенты:

йогурт - 1 стакан;

яйца - 2 шт;

соль - щепотка;

сахар - 1 стакан;

мука - 1.5 стакана;

разрыхлитель - 2 ч.л;

апельсин - 1 маленький или половинка или цедра;

ванильный сахар - 1 пакетик;

сливочное масло - 100 гр.

Миксером, в кухонном комбайне или вручную смешать масло и сахар. Добавить яйца, цедру, ванильный сахар. Размешать. Добавить йогурт. Размешать. Смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить в тесто. Размешать. Выложить тесто в форму. Разогреть духовку до 180 C. Печь кекс апельсиновый влажный примерно 35-45 минут. Проверить готовность деревянной палочкой или зубочисткой.

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Интересный факт: вы можете не добавлять цедру, а испечь апельсиновый кекс с кусочками апельсина, мелко нарезав их и добавив в тесто.

Также не лишним будет сделать и пропитку, хотя это действие остается на усмотрение кулинара и его семьи. Если решите пропитать кекс, то смешайте сахар и воду в пропорции 1:1 в кастрюле, довести до кипения, а затем кипятить на минимальном огне, пока сахар не растворится. Это займет примерно 10 минут - вы увидите, что сироп потемнел. Когда он будет готов, полить еще теплый кекс и остудить при комнатной температуре. Оставшийся сироп можно хранить в банке или бутылке в холодильнике.

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