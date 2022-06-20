Многие люди отказываются от мяса по соображениям личной веры или из-за стремительного роста цен на курицу, свинину и говядину. Пищу животного происхождения вполне можно заменить другими продуктами - в них также много необходимых человеку веществ.
УНИАН расскажет, какие простые блюда из овощей на сковороде или в духовке можно приготовить.
Ранее мы говорили о том, как делается овощная заправка на зиму.
Котлеты из фасоли и картофеля
- фасоль - 400 гр
- морковь - 1 шт
- репчатый лук - 1 шт
- картофель - 4 шт
- растительное масло
- соль, перец - по вкусу
- панировочные сухари
Фасоль залить водой, оставить на 5-6 часов или на ночь, потом отварить до готовности и слить воду. Морковь и картофель отварить, очистить. Репчатый лук очистить, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Фасоль, картофель и морковь перебить в блендере или мясорубке. Добавить жареный лук, соль, перец, перемешать до однородности. Из полученной смеси сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и жарить на сковороде 5-7 минут с каждой стороны. Можно подавать в таком виде или дополнительно протушить в томатной пасте.
Кстати, для того, чтобы не покупать панировочные сухари, вы можете сделать их из батона, который у вас остался. Об этом мы говорили ранее, предлагая идеи о том, что можно сделать из черствого хлеба.
Кускус с овощами
- баклажан - 1 шт
- помидоры - 2-3 шт
- репчатый лук - 1 шт
- чеснок - 3-4 зубчика
- овощной бульон или вода - 1 стакан
- острый красный перец - на кончике ножа
- молотый кориандр - на кончике ножа
- кускус - 1 стакан
- соль, перец - по вкусу
- молотая зира - 0.5 ч.л
- петрушка - 1 пучок
- растительное масло
Баклажаны очистить, промыть, нарезать кубиками, посолить и перемешать. Оставить в миске на 20 минут, затем жидкость слить, а баклажаны промыть еще раз. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В конце добавить кориандр, зиру и перец, перемешать.
Помидоры мелко нарезать, добавить на сковороду к остальным овощам, тушить 5 минут. Выложить баклажаны и снова тушить 5 минут. Посолить, поперчить, влить бульон или воду, довести до кипения и снять с огня. Высыпать кускус и нарубленную петрушку. Проварить 5-10 минут, затем накрыть крышкой и снять с огня. Подождать 10 минут и подавать к столу.
Запеченные овощи на ужин
Для этого рецепта можно использовать любые овощи, не обязательно те, что указаны ниже.
- баклажаны - 3 шт
- шампиньоны - 500 гр
- сладкий перец - 3 шт
- соль, перец - по вкусу
- брынза, фета или тофу - 100 гр
- растительное масло
В форму для запекания выложить баклажаны, нарезанные кубиками. Следующим шагом равномерно положить шампиньоны (если грибы крупные - разрежьте пополам). Сладкий перец вымыть, также разрезать на 3-4 части и выложить в форму. Посолить, поперчить, в конце посыпать нарезанным сыром. Запекать блюдо в духовке при 200°C 20 минут. Если хотите, чтобы овощи пропеклись быстрее - накройте их фольгой.
Постные вареники со шпинатом
- мука - 3-3.5 стакана
- вода (кипяток) - 1 стакан
- шпинат - 200 гр
- картофельное пюре
- сахар - 1 ч.л
- соль - 1 ч.л
- растительное масло
Шпинат (100 гр) перебить в блендере, смешать его с водой, растительным маслом, сахаром и солью, замесив тесто для вареников, в конце добавить муку. Оставить тесто на 30 минут. Сделать картофельное пюре, в него тоже добавить измельченный шпинат.
Раскатать тесто толщиной в 5 см, стаканом вырезать круги. Выложить начинку, плотно закрепить края. Сварить в подсоленной воде до готовности, подавать со сметаной или жареным луком.