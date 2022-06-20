УНИАН предлагает лучшие овощные блюда на каждый день, которые точно понравятся вашим близким.

Многие люди отказываются от мяса по соображениям личной веры или из-за стремительного роста цен на курицу, свинину и говядину. Пищу животного происхождения вполне можно заменить другими продуктами - в них также много необходимых человеку веществ.

УНИАН расскажет, какие простые блюда из овощей на сковороде или в духовке можно приготовить.

Ранее мы говорили о том, как делается овощная заправка на зиму.

Котлеты из фасоли и картофеля

фасоль - 400 гр

морковь - 1 шт

репчатый лук - 1 шт

картофель - 4 шт

растительное масло

соль, перец - по вкусу

панировочные сухари

Фасоль залить водой, оставить на 5-6 часов или на ночь, потом отварить до готовности и слить воду. Морковь и картофель отварить, очистить. Репчатый лук очистить, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Фасоль, картофель и морковь перебить в блендере или мясорубке. Добавить жареный лук, соль, перец, перемешать до однородности. Из полученной смеси сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и жарить на сковороде 5-7 минут с каждой стороны. Можно подавать в таком виде или дополнительно протушить в томатной пасте.

Кстати, для того, чтобы не покупать панировочные сухари, вы можете сделать их из батона, который у вас остался. Об этом мы говорили ранее, предлагая идеи о том, что можно сделать из черствого хлеба.

Кускус с овощами

баклажан - 1 шт

помидоры - 2-3 шт

репчатый лук - 1 шт

чеснок - 3-4 зубчика

овощной бульон или вода - 1 стакан

острый красный перец - на кончике ножа

молотый кориандр - на кончике ножа

кускус - 1 стакан

соль, перец - по вкусу

молотая зира - 0.5 ч.л

петрушка - 1 пучок

растительное масло

Баклажаны очистить, промыть, нарезать кубиками, посолить и перемешать. Оставить в миске на 20 минут, затем жидкость слить, а баклажаны промыть еще раз. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В конце добавить кориандр, зиру и перец, перемешать.

Помидоры мелко нарезать, добавить на сковороду к остальным овощам, тушить 5 минут. Выложить баклажаны и снова тушить 5 минут. Посолить, поперчить, влить бульон или воду, довести до кипения и снять с огня. Высыпать кускус и нарубленную петрушку. Проварить 5-10 минут, затем накрыть крышкой и снять с огня. Подождать 10 минут и подавать к столу.

Запеченные овощи на ужин

Для этого рецепта можно использовать любые овощи, не обязательно те, что указаны ниже.

баклажаны - 3 шт

шампиньоны - 500 гр

сладкий перец - 3 шт

соль, перец - по вкусу

брынза, фета или тофу - 100 гр

растительное масло

В форму для запекания выложить баклажаны, нарезанные кубиками. Следующим шагом равномерно положить шампиньоны (если грибы крупные - разрежьте пополам). Сладкий перец вымыть, также разрезать на 3-4 части и выложить в форму. Посолить, поперчить, в конце посыпать нарезанным сыром. Запекать блюдо в духовке при 200°C 20 минут. Если хотите, чтобы овощи пропеклись быстрее - накройте их фольгой.

Постные вареники со шпинатом

мука - 3-3.5 стакана

вода (кипяток) - 1 стакан

шпинат - 200 гр

картофельное пюре

сахар - 1 ч.л

соль - 1 ч.л

растительное масло

Шпинат (100 гр) перебить в блендере, смешать его с водой, растительным маслом, сахаром и солью, замесив тесто для вареников, в конце добавить муку. Оставить тесто на 30 минут. Сделать картофельное пюре, в него тоже добавить измельченный шпинат.

Раскатать тесто толщиной в 5 см, стаканом вырезать круги. Выложить начинку, плотно закрепить края. Сварить в подсоленной воде до готовности, подавать со сметаной или жареным луком.

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