Главное правило, о котором мы должны вас предупредить - использовать дальше можно только черствый хлеб, но не заплесневевший. Если вы видите, что на выпечке появились споры грибов или странная белая пленка, такой продукт уже лучше не трогать, а смело отправить в мусорную корзину.
Рассказываем, как восстановить свежесть хлеба или что приготовить, если он безвозвратно засох.
Ранее мы говорили о том, как спасти продукты, которые испортились.
Как черствый хлеб сделать мягким - советы
Если вы хотите попробовать размягчить хлеб, можете воспользоваться несколькими проверенными методами.
Как черствый хлеб сделать мягким в микроволновке
Для того, чтобы использовать микроволновку, как инструмент реанимации выпечки, нарежьте батон или хлеб кусочками по 2 см и слегка сбрызните водой. Затем положите в микроволновку максимум на 1 минуту. Второй вариант - налить в неглубокую емкость воды, положить в нее хлеб и греть в микроволновке 1 минуту. Главное - не передержать выпечку, иначе вместо мягкой булочки получите сухарик.
Как черствый хлеб сделать мягким в духовке
В качестве альтернативы можно воспользоваться духовым шкафом. Вернуть первоначальную свежесть выпечке не получится, но съедобным хлеб точно будет.
Вариант 1
Разогреть духовку до 140-150°C, застелить противень пергаментом и выложить на него кусочки хлеба. Сбрызнуть водой и запекать в течение 5 минут.
Вариант 2
Разогреть духовку до 160°C, налить в емкость горячей воды, выложить туда кусочки хлеба и подождать 1 минуту. Затем выложить на противень и запекать в духовке 10-15 минут. Желательно дверцу до конца не закрывать, чтобы лишняя влага испарялась свободно.
Черствый хлеб - что приготовить из засохшего батона
УНИАН предлагает несколько рецептов, которые можно взять на вооружение, если вам жалко выбрасывать засохшую выпечку:
- сухарики - нарезать кусочками, пересыпать солью, натереть чесноком (по желанию) и запечь в духовке;
- тосты - ломтики хлеба положить в тостер, немного поджарить;
- горячие бутерброды или пицца - засохший хлеб смазать закуской, выложить остальные продукты по желанию и запечь в микроволновке;
- панировка - черствый хлеб можно измельчить и дальше использовать для обваливания котлет или отбивных;
- яичница или омлет - засохший хлеб нарезать кусочками, обжарить на масле, а затем залить взбитыми яйцами.
Некоторые хозяйки делают из черствого хлеба запеканки и десерты, используя его в качестве одного из ингредиентов для блюда. Вы можете подобрать для себя один из вышеизложенных вариантов, чтобы потраченные на хлеб деньги не пропали даром.