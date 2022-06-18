Что делать, если осталось много хлеба, и почему черствый продукт не нужно выбрасывать - узнайте в материале УНИАН.

Главное правило, о котором мы должны вас предупредить - использовать дальше можно только черствый хлеб, но не заплесневевший. Если вы видите, что на выпечке появились споры грибов или странная белая пленка, такой продукт уже лучше не трогать, а смело отправить в мусорную корзину.

Рассказываем, как восстановить свежесть хлеба или что приготовить, если он безвозвратно засох.

Ранее мы говорили о том, как спасти продукты, которые испортились.

Как черствый хлеб сделать мягким - советы

Если вы хотите попробовать размягчить хлеб, можете воспользоваться несколькими проверенными методами.

Как черствый хлеб сделать мягким в микроволновке

Для того, чтобы использовать микроволновку, как инструмент реанимации выпечки, нарежьте батон или хлеб кусочками по 2 см и слегка сбрызните водой. Затем положите в микроволновку максимум на 1 минуту. Второй вариант - налить в неглубокую емкость воды, положить в нее хлеб и греть в микроволновке 1 минуту. Главное - не передержать выпечку, иначе вместо мягкой булочки получите сухарик.

Как черствый хлеб сделать мягким в духовке

В качестве альтернативы можно воспользоваться духовым шкафом. Вернуть первоначальную свежесть выпечке не получится, но съедобным хлеб точно будет.

Вариант 1

Разогреть духовку до 140-150°C, застелить противень пергаментом и выложить на него кусочки хлеба. Сбрызнуть водой и запекать в течение 5 минут.

Вариант 2

Разогреть духовку до 160°C, налить в емкость горячей воды, выложить туда кусочки хлеба и подождать 1 минуту. Затем выложить на противень и запекать в духовке 10-15 минут. Желательно дверцу до конца не закрывать, чтобы лишняя влага испарялась свободно.

Черствый хлеб - что приготовить из засохшего батона

УНИАН предлагает несколько рецептов, которые можно взять на вооружение, если вам жалко выбрасывать засохшую выпечку:

сухарики - нарезать кусочками, пересыпать солью, натереть чесноком (по желанию) и запечь в духовке;

- нарезать кусочками, пересыпать солью, натереть чесноком (по желанию) и запечь в духовке; тосты - ломтики хлеба положить в тостер, немного поджарить;

- ломтики хлеба положить в тостер, немного поджарить; горячие бутерброды или пицца - засохший хлеб смазать закуской, выложить остальные продукты по желанию и запечь в микроволновке;

или - засохший хлеб смазать закуской, выложить остальные продукты по желанию и запечь в микроволновке; панировка - черствый хлеб можно измельчить и дальше использовать для обваливания котлет или отбивных;

- черствый хлеб можно измельчить и дальше использовать для обваливания котлет или отбивных; яичница или омлет - засохший хлеб нарезать кусочками, обжарить на масле, а затем залить взбитыми яйцами.

Некоторые хозяйки делают из черствого хлеба запеканки и десерты, используя его в качестве одного из ингредиентов для блюда. Вы можете подобрать для себя один из вышеизложенных вариантов, чтобы потраченные на хлеб деньги не пропали даром.

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