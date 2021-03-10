Куриные отбивные - это невероятная сочность и нежность мяса курицы. Как правило, для приготовления отбивных используют куриное филе, которое нарезают небольшими пластинками и исключительно поперек волокон.
Куриные отбивные в соевом маринаде
- Куриное филе - 400 г
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Мука - 2 ст. л.
- Яйцо - 1 шт.
Для маринада
- Соус соевый - 4 ст. л.
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Соус чили (по желанию) - по вкусу
- Хмели-сунели - щепотка
- Специи - по желанию
Куриное филе разрезать вдоль на несколько пластинок и отбить.
Читайте такжеПухлые и нежные вареники с картошкой: как приготовить невероятную вкуснятинуДля маринада соединить все составляющие, хорошо смешать их до однородного соуса.
Окунуть филе в маринад, перевернуть несколько раз и оставить при комнатной температуре на полчаса. Если дольше мариновать мясо, то следует накрыть его пленкой и оставить в холодильнике.
Насыпать в миску муку. В другой емкости взболтать яйцо (по желанию можно добавить любые травы).
Кусок филе достать из маринада, вначале обмакнуть в яйцо, затем в муку.
Выложить отбивную на горячую сковороду и жарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Куриная отбивная под соево-томатным соусом
- Филе куриное - 2 шт.
- Соевый соус - 4 ст. л.
- Томатная паста - 2 ст. л.
- Сок лимонный - 1 ст. л.
- Сахар - по вкусу
- Имбирь (молотый) - 0,5 ч. л.
- Хмели-сунели - по вкусу
- Крахмал кукурузный (для панировки)
- Масло подсолнечное (для жарки)
- Вода - примерно 3 ст. л.
Куриное филе разрезать на две части и слегка отбить.
Для маринада смешать соевый соус, томатную пасту, лимонный сок, воду и специи.
Половину маринада отложить, а половиной перемазать каждую отбивную с двух сторон. Отставить их на 30 минут.
Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Отбивные следует панировать в крахмале и обжаривать по 2-3 минуты с каждой стороны.
Залить отбивные оставленным маринадом и держать на огне еще несколько минут, переворачивая.
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