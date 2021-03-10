Такие отбивные получаются очень аппетитными и нежными.

Куриные отбивные - это невероятная сочность и нежность мяса курицы. Как правило, для приготовления отбивных используют куриное филе, которое нарезают небольшими пластинками и исключительно поперек волокон.

Куриные отбивные в соевом маринаде

Куриное филе - 400 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Мука - 2 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Для маринада

Соус соевый - 4 ст. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Соус чили (по желанию) - по вкусу

Хмели-сунели - щепотка

Специи - по желанию

Куриное филе разрезать вдоль на несколько пластинок и отбить.

Читайте такжеПухлые и нежные вареники с картошкой: как приготовить невероятную вкуснятинуДля маринада соединить все составляющие, хорошо смешать их до однородного соуса.

Окунуть филе в маринад, перевернуть несколько раз и оставить при комнатной температуре на полчаса. Если дольше мариновать мясо, то следует накрыть его пленкой и оставить в холодильнике.

Насыпать в миску муку. В другой емкости взболтать яйцо (по желанию можно добавить любые травы).

Кусок филе достать из маринада, вначале обмакнуть в яйцо, затем в муку.

Выложить отбивную на горячую сковороду и жарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Куриная отбивная под соево-томатным соусом

Филе куриное - 2 шт.

Соевый соус - 4 ст. л.

Томатная паста - 2 ст. л.

Сок лимонный - 1 ст. л.

Сахар - по вкусу

Имбирь (молотый) - 0,5 ч. л.

Хмели-сунели - по вкусу

Крахмал кукурузный (для панировки)

Масло подсолнечное (для жарки)

Вода - примерно 3 ст. л.

Куриное филе разрезать на две части и слегка отбить.

Для маринада смешать соевый соус, томатную пасту, лимонный сок, воду и специи.

Половину маринада отложить, а половиной перемазать каждую отбивную с двух сторон. Отставить их на 30 минут.

Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Отбивные следует панировать в крахмале и обжаривать по 2-3 минуты с каждой стороны.

Залить отбивные оставленным маринадом и держать на огне еще несколько минут, переворачивая.

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Автор: УНИАН