Некоторые женщины утверждают, что на кето диете у них получилось похудеть на 13 кг за 2 месяца

Основная особенность кето диеты заключается в малом количестве углеводов. Упор делается на белки и жиры, на пищу с высоким их содержанием. Ранее мы подробно рассказывали, кому подходит кето диета и делились мнением диетолога насчет нее.

Кето диета по дням - недельное меню

Для того, чтобы не чувствовать голода и не ущемлять себя в полезных витаминах, фуд-коучи рекомендуют употреблять в пищу овощи, ягоды и орехи. Рацион питания, приведенный ниже - ориентировочный вариант. Для мужчин количество порций нужно увеличивать.

Понедельник

Завтрак: 2 яйца, половина авокадо, кофе или чай без молока и сахара.

Второй завтрак: порция творога без сахара.

Обед: рыба с брокколи и помидорами черри, зеленый чай.

Полдник: желе без сахара и горсть ягод.

Ужин: куриная грудка с оливковым маслом и горчицей. Салат: 3 больших листа салата, огурец, половина лимона и тертый сыр.

Вторник

Завтрак: яичница с ветчиной.

Второй завтрак: горсть орехов.

Обед: грибы под сыром, салат зеленый.

Полдник: ряженка.

Ужин: сырники со сметаной.

Среда

Завтрак: 2 вареных яйца, ломтик сыра и 2 листа шпината; кофе с молочными сливками или кокосовым молоком.

Второй завтрак: йогурт без сахара, горсть ягод.

Обед: салат с тунцом и свежей капустой, заправка кунжутом и соевый соусом.

Полдник: 2 кусочка темного шоколада без сахара (не менее 75% какао).

Ужин: куриная грудка с грибами, тыква, салат с помидором и оливками.

Четверг

Завтрак: 2 яйца и спаржа, обжаренная на сливочном масле.

Второй завтрак: кусочек сыра и яблоко.

Обед: суп-пюре и овощной салат.

Полдник: ряженка.

Ужин: грибная запеканка.

Пятница

Завтрак: яичница с половиной помидора, кофе или чай.

Второй завтрак: горсть орехов, 2 кусочка темного шоколада.

Обед: филе говядины с грибами и шпинатом, зеленый чай.

Полдник: два кусочка дыни.

Ужин: салат из помидоров, консервированного тунца, огурца и маслин, заправка лимоном.

Суббота

Завтрак: омлет с грибами и сыром.

Второй завтрак: 2 яйца вкрутую.

Обед: отварная курица с хумусом и листовым салатом.

Полдник: желе без сахара.

Ужин: салат из капусты и запеченная индейка под сливочно-сырным соусом.

Воскресенье

Завтрак: яичница с беконом.

Второй завтрак: творог без сахара, горсть ягод.

Обед: тушеная курица с капустой, грибами и кунжутом.

Полдник: 2 кусочка темного шоколада, орехи.

Ужин: рыбный суп с тыквой и жареными помидорами.

Кето рецепты на каждый день - какие блюда готовить

Несмотря на то, что в рационе человека, который сидит на кето диете, должно быть минимум углеводов, голодание нам с вами не нужно. Поэтому ниже - несколько рецептов низкокалорийных, но сытных блюд, в которых соблюден необходимый баланс БЖУ (белки/жиры/углеводы).

Куриные отбивные в панировке

куриная грудка, тонко нарезанная;

миндальная мука - 2 стакана;

яйца - 3 шт;

тертый пармезан - 0.5 стакана;

паприка - 1.5 ч.л;

чесночный порошок - 0.5 ч.л;

масло авокадо - для жарки.

Отбить кусочки куриной грудки так, чтобы толщина каждого ломтика была не более 0.5 см. Выложить курицу на тарелку или противень, посыпать солью и миндальной мукой.

Читайте такжеЧто приготовить с арбузом - подборка необычных салатов для настоящих гурмановВ отдельной миске взбить яйца, в другой емкости соединить оставшуюся муку, тертый пармезан, паприку и чесночный порошок. Обвалять каждый кусочек курицы в яичной смеси, затем - в муке и специях.

Разогреть сковороду, растопить масло и жарить кусочки курицы со всех сторон до готовности. Готовые ломтики перед подачей выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Мясная запеканка

яйца - 4 шт;

репчатый лук - 0.5 шт;

моцарелла (можно выбрать другой сыр) - 100 гр;

сливки 33% - 0.5 стакана;

свиные колбаски - 400 гр;

томатная паста - 2 ст.л;

соль, перец - по вкусу.

Яйца слегка взбить, смешать с солью и сливками. Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить на сковороде 10 минут. Добавить к нему свиные колбаски и жарить еще 5 минут. Всыпать специи и томатную пасту, готовить еще 5 минут.

Взять форму для запекания, выложить в нее мясную массу, залить яичной смесью и посыпать тертым сыром. Отправить в духовку, запекать 20-30 минут при 180°C.

Кабачок с куриной грудкой под сыром

кабачок - 1 шт;

копченая куриная грудка - 300 гр;

майонез - 1 ст.л;

чеснок - 1 зубчик;

сыр - 200-300 гр.

Овощ очистить от семян и кожицы. Разрезать на лодочки - пополам или на четыре части. Смазать оливковым маслом или майонезом. Разогреть духовку до 200°C и отправить туда кабачки на 20 минут.

Нарезать грудку на маленькие кусочки, смешать майонез с измельченным чесноком и соединить с курицей. По готовности кабачков выложить на них грудку, сверху посыпать тертым сыром. Запекать в духовке до готовности 10-15 минут.

Шоколадный пудинг с авокадо

авокадо - 1 шт;

кокосовое молоко - 1\3 стакана;

темный шоколад (75% какао) - 55 гр;

соль, подсластитель.

Смешать все ингредиенты в блендере или комбайне, попробовать на вкус. Можно добавить соль, перец или подсластитель - на ваш вкус. Выложить пудинг в чаши. Есть сразу или поместить в холодильник до остывания. Срок хранения пудинга - не более двух дней.

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Автор: Кристина Кащавцева