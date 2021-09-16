Программа питания на кето диете / фото ua.depositphotos.com

Основная особенность кето диеты заключается в малом количестве углеводов. Упор делается на белки и жиры, на пищу с высоким их содержанием. Ранее мы подробно рассказывали, кому подходит кето диета и делились мнением диетолога насчет нее.

Кето диета по дням - недельное меню

Что можно есть на кето диете / фото ua.depositphotos.com

Для того, чтобы не чувствовать голода и не ущемлять себя в полезных витаминах, фуд-коучи рекомендуют употреблять в пищу овощи, ягоды и орехи. Рацион питания, приведенный ниже - ориентировочный вариант. Для мужчин количество порций нужно увеличивать.

Понедельник

  • Завтрак: 2 яйца, половина авокадо, кофе или чай без молока и сахара.
  • Второй завтрак: порция творога без сахара.
  • Обед: рыба с брокколи и помидорами черри, зеленый чай.
  • Полдник:  желе без сахара и горсть ягод.
  • Ужин: куриная грудка с оливковым маслом и горчицей. Салат: 3 больших листа салата, огурец, половина лимона и тертый сыр.

Вторник

  • Завтрак: яичница с ветчиной.
  • Второй завтрак: горсть орехов.
  • Обед: грибы под сыром, салат зеленый.
  • Полдник: ряженка.
  • Ужин: сырники со сметаной.

Среда

  • Завтрак: 2 вареных яйца, ломтик сыра и 2 листа шпината; кофе с молочными сливками или кокосовым молоком.
  • Второй завтрак: йогурт без сахара, горсть ягод.
  • Обед: салат с тунцом и свежей капустой, заправка кунжутом и соевый соусом.
  • Полдник: 2 кусочка темного шоколада без сахара (не менее 75% какао).
  • Ужин: куриная грудка с грибами, тыква, салат с помидором и оливками.

Четверг

  • Завтрак: 2 яйца и спаржа, обжаренная на сливочном масле.
  • Второй завтрак: кусочек сыра и яблоко.
  • Обед: суп-пюре и овощной салат.
  • Полдник: ряженка.
  • Ужин: грибная запеканка.

Пятница

  • Завтрак: яичница с половиной помидора, кофе или чай.
  • Второй завтрак: горсть орехов, 2 кусочка темного шоколада.
  • Обед: филе говядины с грибами и шпинатом, зеленый чай.
  • Полдник: два кусочка дыни.
  • Ужин: салат из помидоров, консервированного тунца, огурца и маслин, заправка лимоном.

Суббота

  • Завтрак: омлет с грибами и сыром.
  • Второй завтрак: 2 яйца вкрутую.
  • Обед: отварная курица с хумусом и листовым салатом.
  • Полдник: желе без сахара.
  • Ужин: салат из капусты и запеченная индейка под сливочно-сырным соусом.

Воскресенье

  • Завтрак: яичница с беконом.
  • Второй завтрак: творог без сахара, горсть ягод.
  • Обед: тушеная курица с капустой, грибами и кунжутом.
  • Полдник: 2 кусочка темного шоколада, орехи.
  • Ужин: рыбный суп с тыквой и жареными помидорами.

Кето рецепты на каждый день - какие блюда готовить

Рецепты блюд для похудения / фото: ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что в рационе человека, который сидит на кето диете, должно быть минимум углеводов, голодание нам с вами не нужно. Поэтому ниже - несколько рецептов низкокалорийных, но сытных блюд, в которых соблюден необходимый баланс БЖУ (белки/жиры/углеводы).

Куриные отбивные в панировке

  • куриная грудка, тонко нарезанная;
  • миндальная мука - 2 стакана;
  • яйца - 3 шт;
  • тертый пармезан - 0.5 стакана;
  • паприка - 1.5 ч.л;
  • чесночный порошок - 0.5 ч.л;
  • масло авокадо - для жарки.

Отбить кусочки куриной грудки так, чтобы толщина каждого ломтика была не более 0.5 см. Выложить курицу на тарелку или противень, посыпать солью и миндальной мукой.

Читайте такжеЧто приготовить с арбузом - подборка необычных салатов для настоящих гурмановВ отдельной миске взбить яйца, в другой емкости соединить оставшуюся муку, тертый пармезан, паприку и чесночный порошок. Обвалять каждый кусочек курицы в яичной смеси, затем - в муке и специях.

Разогреть сковороду, растопить масло и жарить кусочки курицы со всех сторон до готовности. Готовые ломтики перед подачей выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Мясная запеканка

  • яйца - 4 шт;
  • репчатый лук - 0.5 шт;
  • моцарелла (можно выбрать другой сыр) - 100 гр;
  • сливки 33% - 0.5 стакана;
  • свиные колбаски - 400 гр;
  • томатная паста - 2 ст.л;
  • соль, перец - по вкусу.

Яйца слегка взбить, смешать с солью и сливками. Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить на сковороде 10 минут. Добавить к нему свиные колбаски и жарить еще 5 минут. Всыпать специи и томатную пасту, готовить еще 5 минут. 

Взять форму для запекания, выложить в нее мясную массу, залить яичной смесью и посыпать тертым сыром. Отправить в духовку, запекать 20-30 минут при 180°C.

Кабачок с куриной грудкой под сыром

  • кабачок - 1 шт;
  • копченая куриная грудка - 300 гр;
  • майонез - 1 ст.л;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • сыр - 200-300 гр.

Овощ очистить от семян и кожицы. Разрезать на лодочки - пополам или на четыре части. Смазать оливковым маслом или майонезом. Разогреть духовку до 200°C и отправить туда кабачки на 20 минут.

Нарезать грудку на маленькие кусочки, смешать майонез с измельченным чесноком и соединить с курицей. По готовности кабачков выложить на них грудку, сверху посыпать тертым сыром. Запекать в духовке до готовности 10-15 минут.

Шоколадный пудинг с авокадо

  • авокадо - 1 шт;
  • кокосовое молоко - 1\3 стакана;
  • темный шоколад (75% какао) - 55 гр;
  • соль, подсластитель.

Смешать все ингредиенты в блендере или комбайне, попробовать на вкус. Можно добавить соль, перец или подсластитель - на ваш вкус. Выложить пудинг в чаши. Есть сразу или поместить в холодильник до остывания. Срок хранения пудинга - не более двух дней.

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Автор: Кристина Кащавцева