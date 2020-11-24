Картофель - вкусное и сытное блюдо. Его приготовление в мультиварке выгодно отличается отсутствием постоянного контроля за процессом готовки. А результат лишь порадует - картошечка всегда получается мягкой, нежной и невероятно ароматной.
Фаршированная картошка в мультиварке
- Картофель - 10-12 шт. (среднего размера)
- Фарш (свиной, говяжий или куриный) - 200 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Масло - 2 ст. л.
- Вода - 0,5 ст.
- Соль - по вкусу
- Укроп - по вкусу
Овощи почистить и помыть. Лук и чеснок мелко порубить, добавить в фарш. Перемешать и посолить по вкусу.
Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоКартофелины немного подрезать с одного края, чтобы они были устойчивыми. Сделать углубление для фарша с помощью обратной стороны чайной ложки или ножом.
Выложить картофель в чашу мультиварки. Немного посолить. Наполнить картофель фаршем.
На сковороде в масле обжарить тертую морковь, затем добавить томатный соус и порубленную зелень. Обжаривать, помешивая, 1 минуту. Затем влить воду, тушить еще 1-2 минуты.
Залить картофель этой поджаркой. Включить мультиварку на режим "Суп" или "Выпечка" на 35-40 минут.
Картошка с курицей в сметане
- Картофель - 1 кг
- Курица - 0,5 шт.
- Сметана - 3-4 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Приправа для картофеля - 1 ч. л.
- Масло растительное - 2-3 ст. л.
Курицу нарезать порционными кусками. Переложить их в чашу мультиварки. Добавить масло и посолить.
Выставить режим "Жарка" и включить мультиварку на 10 минут.
Картофель очистить, вымыть и нарезать. Выложить его в мультиварку, посыпать приправой. Добавить сметану. Все перемешать.
Выбрать в меню режим "Тушение" и включить мультиварку на 40 минут.
Картофель по-деревенски в мультиварке
- Картофель - 800 г
- Соль - 1 ч. л.
- Сухие специи и ароматные травы - 1 ч. л.
- Подсолнечное масло - 5 ст. л.
- Вода - 100 мл
Картошку тщательно вымыть, ведь она не будет чиститься. Порезать на крупные кусочки или на 4 части, в зависимости от размеров клубней.
Зубчики чеснока почистить, зелень промыть в холодной проточной воде. Мелко порубить или выжать через пресс.
Картофель посыпать солью, специями и ароматными травами. Полить маслом. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и выложить подготовленный картофель.
Включить режим "Жарка" на 12 минут, не закрывая крышку мультиварки. Несколько раз перемешать картофель, чтобы он прожарился со всех сторон.
Затем добавить чеснок. Влить полстакана воды и закрыть мультиварку крышкой. Выбрать режим "Тушение" или "Каша". Установить время - 13 минут.
Тем временем мелко нарезать укроп. После сигнала мультиварки выпустить пар и поднять крышку. Разложить готовый картофель по тарелкам, посыпать измельченным укропом или другой зеленью.
Картофельная запеканка с фаршем в мультиварке
- Картофель - 700 г
- Фарш мясной - 400 г
- Твердый сыр - 80 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Для заливки
- Сметана (20-30% жирности) - 200 г
- Яйца - 1 шт.
- Смесь трав - 5 г
- Соль - 0,5 ч. л.
Первым делом следует заранее вынуть из холодильника все необходимые продукты, чтобы они были комнатной температуры.
Читайте такжеСочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы с грибамиЯйцо взбить венчиком до однородности. Добавить сметану, прованские травы и соль. Все тщательно перемешать до однородности.
Картофель очистить и нарезать не слишком толстыми кружочками. Сыр натереть на крупной или средней терке.
На дно смазанной маслом чаши мультиварки выложить половину кружочков картофеля. Дно мультиварки должно быть полностью покрыто картофелем и желательно в два слоя. Между кружочками не должно быть просветов. Картофель немного посолить и поперчить.
Сверху равномерно распределить весь фарш. Полить его половиной сметанной смеси для заливки.
Выложить на фарш оставшиеся кружочки картофеля. Залить картошку оставшейся сметанной смесью. Сверху посыпать все тертым сыром.
Положить чашу с запеканкой в мультиварку. Выставить режим "Выпечка" на 1 час. В зависимости от мультиварки времени может потребоваться больше или меньше. Все зависит и от температуры запекания. Чтобы получить хрустящую сырную корочку, температуру надо увеличить до 160°С.
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