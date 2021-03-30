Вкусную овощную запеканку готовят из белокочанной, цветной капусты или из брокколи. Можно также добавить к ней мясной фарш или картофель - это придаст запеканке интересный вкус.
Капустная запеканка
- Капуста белокочанная - 1 кг
- Морковь - 2 шт.
- Лук - 2 шт.
- Масло сливочное - 140 г
- Молоко - 200 г
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Перец - по вкусу
- Петрушка - для украшения
Лук нарезать кубиками. Морковь нарезать на крупной терке.
Читайте такжеРумяные жареные пирожки: как приготовить вкусные и пышные на кефиреСливочное масло растопить на сковороде на маленьком огне. Спассеровать на нем лук и морковь, чтобы они слегка подзолотились и дали приятный аромат.
Капусту очистить от верхних листьев и нашинковать. Посолить и слегка обмять. Отправить капусту к луку и моркови, жарить, пока не испарится влага. Остудить.
Яйца разбить в миску и слегка разбить венчиком. Влить молоко и продолжать взбивать, пока яйца не соединятся с молоком. Залить этой смесью капусту, перемешать и отправить в предварительно смазанную растительным маслом форму для запекания.
Запекать в заранее разогретой до 200°С духовке в течение 30 минут. Готовую запеканку украсить листиками петрушки.
Запеканка из цветной капусты и ветчины
- Цветная капуста - 0,5 кг.
- Сыр твердый - 100-150 г
- Ветчина - 150 г
- Репчатый лук - 1 шт.
- Укроп - 5-6 веточек
- Яйца - 4-5 шт.
- Молоко - 300 мл.
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Соль - по вкусу
- Масло подсолнечное - для жарки
Цветную капусту помыть в теплой воде, разделить на соцветия. Отварить ее в кипящей подсоленной воде в течение 3-4 минут.
Мелко нарезать лук, а ветчину – кубиками. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, затем добавить ветчину и обжаривать еще 1 минуту.
Приготовление заливки. Взбить яйца венчиком, добавить молоко и пропущенный через пресс чеснок. Немного посолить и еще взбить венчиком.
Сыр натереть на крупной терке.
Выложить в форму для запекания капусту, сверху добавить жареный лук с ветчиной. Притрусить нарезанным укропом. Полить яичной заливкой и посыпать тертым сыром.
Отправить форму в разогретую до 190°С духовку на 25-30 минут.
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