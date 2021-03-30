Вкусная и сытная запеканка из капусты очень проста в приготовлении.

Вкусную овощную запеканку готовят из белокочанной, цветной капусты или из брокколи. Можно также добавить к ней мясной фарш или картофель - это придаст запеканке интересный вкус.

Капустная запеканка

Капуста белокочанная - 1 кг

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Масло сливочное - 140 г

Молоко - 200 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Перец - по вкусу

Петрушка - для украшения

Лук нарезать кубиками. Морковь нарезать на крупной терке.

Читайте такжеРумяные жареные пирожки: как приготовить вкусные и пышные на кефиреСливочное масло растопить на сковороде на маленьком огне. Спассеровать на нем лук и морковь, чтобы они слегка подзолотились и дали приятный аромат.

Капусту очистить от верхних листьев и нашинковать. Посолить и слегка обмять. Отправить капусту к луку и моркови, жарить, пока не испарится влага. Остудить.

Яйца разбить в миску и слегка разбить венчиком. Влить молоко и продолжать взбивать, пока яйца не соединятся с молоком. Залить этой смесью капусту, перемешать и отправить в предварительно смазанную растительным маслом форму для запекания.

Запекать в заранее разогретой до 200°С духовке в течение 30 минут. Готовую запеканку украсить листиками петрушки.

Запеканка из цветной капусты и ветчины

Цветная капуста - 0,5 кг.

Сыр твердый - 100-150 г

Ветчина - 150 г

Репчатый лук - 1 шт.

Укроп - 5-6 веточек

Яйца - 4-5 шт.

Молоко - 300 мл.

Чеснок - 1-2 зубчика

Соль - по вкусу

Масло подсолнечное - для жарки

Цветную капусту помыть в теплой воде, разделить на соцветия. Отварить ее в кипящей подсоленной воде в течение 3-4 минут.

Мелко нарезать лук, а ветчину – кубиками. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, затем добавить ветчину и обжаривать еще 1 минуту.

Приготовление заливки. Взбить яйца венчиком, добавить молоко и пропущенный через пресс чеснок. Немного посолить и еще взбить венчиком.

Сыр натереть на крупной терке.

Выложить в форму для запекания капусту, сверху добавить жареный лук с ветчиной. Притрусить нарезанным укропом. Полить яичной заливкой и посыпать тертым сыром.

Отправить форму в разогретую до 190°С духовку на 25-30 минут.

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Автор: Алина Вишневская