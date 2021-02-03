Картофельный салат – сытное блюдо, основным ингредиентом которого, как следует из названия, является картофель. Он может быть как основным блюдом, так и прекрасным перекусом.
Картофельный салат с сельдью и зеленью
- Сельдь слабосоленая - 1 шт.
- Картофель (среднего размера) - 5 шт.
- Листья салата - несколько листочков
- Укроп (свежий) - 1 пучок
- Лук зеленый - 3 веточки
- Горчица зернистая - 1 ч. л.
- Масло подсолнечное - по вкусу
- Соль, перец молотый - по вкусу
Картофель с кожурой тщательно вымыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке до готовности.
Читайте такжеБефстроганов из говядины: как приготовить вкусное мясо в сметанном соусеОчистить и разделать сельдь на филе, удалив все косточки. Разрезать его на кусочки шириной 1-2 см.
Укроп и зеленый лук измельчить. Листья салата вымыть, нарвать кусочками.
Смешать подсолнечное масло с горчицей, взбить вилкой.
Смешать картофель с листьями салата и зеленью, полить заправкой, по желанию посолить и поперчить. Перемешать все. Выложить ломтики сельди.
Картофельный салат
- Картофель - 3 шт.
- Салями или полукопченая колбаса - 100 г
- Лук (небольшой) - 1 шт.
- Огурцы маринованные - около 100 г
- Укроп - 1 пучок
- Растительное масло - 3-4 ст. л.
- Горчица зернистая - 1-1, 5 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу
Для заправки соединить и перемешать растительное масло с зернистой горчицей.
Лук тонко нарезать, порезать кусочками огурцы. Картофель очистить и нарезать соломкой, зелень укропа порубить.
Добавить кусочки колбасы, полить заправкой и перемешать.
Картофельный салат с соусом
- Картофель - 500 г
- Тунец - 160 г
- Лук зеленый - 3 ст. л.
- Огурец маринованный - 100 г
- Листья салата - 4 шт.
- Укроп - 1 ч. л.
- Соль (для картофеля) - 1 пучка
- Перец черный - по вкусу
- Мята - несколько листочков
Для соуса
- Оливковое масло - 4 ст. л.
- Горчица - 1,5 ч. л.
- Сок лимонный - 3 ст. л.
- Соль, перец черный - по вкусу
Для украшения
- Оливки зеленые - по вкусу
- Помидор - по вкусу
Картофель лучше брать небольшой и одинакового размера. Отварить его. Очистить картофель, нарезать его шайбами, выстелить на блюдо, посолить и поперчить. Посыпать 1/3 частью лука.
Читайте такжеКак вкусно запечь минтай в духовке – рецепты аппетитной рыбкиРыбу отцедить от масла или собственного сока. Поместить поверх картофеля. Снова посыпать половиной лука и огурцами.
Последним слоем выложить нарезанные или порванные мелко листья салата, укроп и мелко нарезанную мяту. Салат поместить в холодильник минимум на 30 минут.
Для соуса соединить горчицу, масло, сок лимона и специи. Полить им салат непосредственно перед подачей. Украсить оливками (маслинами или каперсами) и свежими помидорами.
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