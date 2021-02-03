Такой салатик может быть как основным блюдом, так и прекрасным перекусом.

Картофельный салат – сытное блюдо, основным ингредиентом которого, как следует из названия, является картофель. Он может быть как основным блюдом, так и прекрасным перекусом.

Картофельный салат с сельдью и зеленью

Сельдь слабосоленая - 1 шт.

Картофель (среднего размера) - 5 шт.

Листья салата - несколько листочков

Укроп (свежий) - 1 пучок

Лук зеленый - 3 веточки

Горчица зернистая - 1 ч. л.

Масло подсолнечное - по вкусу

Соль, перец молотый - по вкусу

Картофель с кожурой тщательно вымыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке до готовности.

Читайте такжеБефстроганов из говядины: как приготовить вкусное мясо в сметанном соусеОчистить и разделать сельдь на филе, удалив все косточки. Разрезать его на кусочки шириной 1-2 см.

Укроп и зеленый лук измельчить. Листья салата вымыть, нарвать кусочками.

Смешать подсолнечное масло с горчицей, взбить вилкой.

Смешать картофель с листьями салата и зеленью, полить заправкой, по желанию посолить и поперчить. Перемешать все. Выложить ломтики сельди.

Картофельный салат

Картофель - 3 шт.

Салями или полукопченая колбаса - 100 г

Лук (небольшой) - 1 шт.

Огурцы маринованные - около 100 г

Укроп - 1 пучок

Растительное масло - 3-4 ст. л.

Горчица зернистая - 1-1, 5 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Для заправки соединить и перемешать растительное масло с зернистой горчицей.

Лук тонко нарезать, порезать кусочками огурцы. Картофель очистить и нарезать соломкой, зелень укропа порубить.

Добавить кусочки колбасы, полить заправкой и перемешать.

Картофельный салат с соусом

Картофель - 500 г

Тунец - 160 г

Лук зеленый - 3 ст. л.

Огурец маринованный - 100 г

Листья салата - 4 шт.

Укроп - 1 ч. л.

Соль (для картофеля) - 1 пучка

Перец черный - по вкусу

Мята - несколько листочков

Для соуса

Оливковое масло - 4 ст. л.

Горчица - 1,5 ч. л.

Сок лимонный - 3 ст. л.

Соль, перец черный - по вкусу

Для украшения

Оливки зеленые - по вкусу

Помидор - по вкусу

Картофель лучше брать небольшой и одинакового размера. Отварить его. Очистить картофель, нарезать его шайбами, выстелить на блюдо, посолить и поперчить. Посыпать 1/3 частью лука.

Читайте такжеКак вкусно запечь минтай в духовке – рецепты аппетитной рыбкиРыбу отцедить от масла или собственного сока. Поместить поверх картофеля. Снова посыпать половиной лука и огурцами.

Последним слоем выложить нарезанные или порванные мелко листья салата, укроп и мелко нарезанную мяту. Салат поместить в холодильник минимум на 30 минут.

Для соуса соединить горчицу, масло, сок лимона и специи. Полить им салат непосредственно перед подачей. Украсить оливками (маслинами или каперсами) и свежими помидорами.

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Автор: УНИАН