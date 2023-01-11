Суши-торт - это салат из типичных для японских роллов ингредиентов.

Суши-торт - это необычный слоеный салат, который складывают из типичных для японских роллов ингредиентов. Если у вас не получается или нет времени крутить роллы - это простое блюдо точно вам понравится. В салате можно заменять или добавлять любые ингредиенты, характерные для японских блюд: крабовые палочки, омлет, креветки, водоросли чука.

Суши-торт с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты:

круглый рис - 200 г;

вода - 350 г;

рисовый уксус - 50 мл;

соль - 1 чайн.л.;

сахар - 2 стол.л.;

красная рыба - 200 г;

нори - 2 листа;

огурцы - 1 шт.;

мягкий сливочный сыр - 180 г;

авокадо - 1 шт.;

кунжут - 2 стол.л.

Рис промыть под проточной водой минимум 5 раз. Залить рис водой и довести до кипения на сильном огне. Затем убавить огонь до среднего и варить рис 15 минут. Рис нужно варить под закрытой крышкой и до конца варки не перемешивать крупу. После варки выключить огонь и оставить рис в кастрюле под закрытой крышкой ещё на 15 минут.

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Рисовый уксус слегка подогреть в микроволновке и растворить в нем соль и сахар. Полить этим соусом рис и равномерно размешать. Листы нори нарезать небольшими квадратиками, авокадо и огурцы - тонкими ломтиками. С огурцов стоит снять кожуру, если она горькая. Рыбу нарезать тонкими кусочками.

После этого можно приступать к сборке салата. Удобнее делать это с помощью формировочного кольца.

Сначала плотно выложите половину кусочков нори, чтобы между ними не было зазоров. Затем выложите половину риса. На рисе равномерно разложите половину сливочного сыра. Затем выложите огурцы и слегка посолите. Посыпьте огурцы кунжутом. Затем выложите слой авокадо. Потом снова повторите слои нори, риса и сыра. Последним слоем выложите красную рыбу и посыпьте салат кунжутом.

Суши-торт уберите в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался. После этого салат должен легко нарезаться на порционные куски.

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