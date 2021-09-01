В таком ассорти можно закрыть все любимые овощи в одной банке.

Если вы не хотите делать много разных закруток из разных овощей – приготовить ассорти на зиму будет отличным вариантом. Тогда вы сможете побаловать себя любимыми овощами в любое время года. Ранее УНИАН рассказывал, как готовить и закрывать на зиму маринованные помидоры.

Рецепт овощного ассорти на зиму

На банку объемом 3 л

Огурцы – 5-8 шт.

Кабачок – 1 шт.

Капуста белокочанная – 200-250 г.

Помидоры – 5-6 шт.

Перец болгарский – 4-5 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Зонтик укропа – 1 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Сахар – 0.5 стакана.

Соль – 1.5 ст.л.

Уксус столовый – 100 мл.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый – 3-4 шт.

Банки для консервации хорошо вымыть и обдать изнутри кипятком. На дно банки выложить чеснок, лавровый лист, зонтик укропа, веточку петрушки, гвоздику, колечко горького перца. Все овощи помыть. Кабачки нарезать крупными кружочками, перец нарезать полосками, капусту крупно порезать.

В банку выложить огурцы, затем кружки кабачка, целые помидоры, кусочки капусты. Банку с овощами залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на полчаса. Затем слить воду в кастрюлю, ещё раз покипятить и снова залить овощи на 30 минут. Добавить в банки соль, сахар и уксус.

Воду снова вылить в кастрюлю, добавить душистый перец и прокипятить. Залить воду в банки и закатать крышки. Банки перевернуть и оставить под одеялом до полного остывания.

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Автор: Екатерина Пулатова