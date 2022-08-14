Как сделать так, чтобы домашняя кабачковая икра получилась не хуже магазинной - узнайте в материале УНИАН.

Кабачковая икра - лакомство, знакомое многим из нас с детства. Покупая в магазине баночку любимой закуски, многие пытаются повторить рецепт дома, но получается далеко не у всех. УНИАН нашел лучший рецепт кабачковой икры, который поможет вам отправиться в страну ностальгии, а также мы предлагаем еще два варианта приготовления этой закуски.

Ранее мы говорили о том, как заготовить маринованные кабачки на зиму.

Простой рецепт кабачковой икры с яблоками

морковь - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

растительное масло - 2 ст.л;

помидоры - 2-3 шт;

кабачки - 3 шт;

зеленые яблоки - 3 шт;

чеснок - 1 зубчик;

соль, перец - по вкусу.

Морковь натереть, обжарить на растительном масле, а затем добавить репчатый лук, нарезанный кубиками, и помидоры без кожицы. На оставшемся масле отдельно обжарить кабачки. Выложить все ингредиенты в кастрюлю, добавить очищенные от кожуры и семян яблоки, нарезанные кубиками. Тушить блюдо 30 минут, периодически помешивая. Затем добавить измельченный чеснок, соль, перец и готовить еще полчаса. В конце взбить икру блендером, довести до кипения и проварить 5 минут.

Кабачковая икра по ГОСТу - рецепт из детства

морковь - 2 шт;

репчатый лук - 2 шт;

растительное масло - 2-3 ст.л;

кабачки - 2 шт;

чеснок - 1-2 зубчика;

томатная паста - 2-3 ст.л;

соль, перец - по вкусу.

Морковь и лук очистить, морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать кубиками. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета, затем на этом же масле обжарить кабачки, нарезанные в произвольной форме. Затем все овощи выложить в кастрюлю, залить водой и тушить под крышкой 1 час. Периодически необходимо доливать воду, чтобы ингредиенты будущего лакомства не пригорали. За 15 минут до готовности нужно добавить измельченный чеснок, томатную пасту, специи и перемешать, а потом измельчить овощи блендером.

Если вы хотите сделать такую же заготовку на зиму, то дополнительно нужно влить в кабачковую икру 1 ст.л уксуса и проварить ее под крышкой 10 минут после закипания, а затем разложить по стерилизованным банкам.

Кабачковая икра - рецепт с майонезом

кабачки - 3 шт;

репчатый лук - 2 шт;

майонез - 100 гр;

томатная паста - 100 гр;

растительное масло - 2 ст.л;

соль, перец - по вкусу;

сахар - 2 ст.л;

лавровый лист - 1 шт;

уксус - 1 ст.л.

Кабачки и лук нарезать крупными кусочками и пропустить через мясорубку. Выложить овощи в кастрюлю, добавить майонез, томатную пасту, растительное масло и перемешать. Поставить на огонь, довести до кипения, а затем варить 1.5-2 часа под крышкой, регулярно помешивая. Добавить соль, сахар, перец и лавровый лист и, помешивая, тушить икру еще час. По окончании процесса достать из икры лавровый лист, иначе блюдо будет горчить. В таком виде икру можно раскладывать по стерилизованным банкам.

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