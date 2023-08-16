Малиновое варенье без косточек покорит всех, кто его попробует.

Густое малиновое варенье с желатином - идеальное лакомство к чаю и вкусная начинка для пирогов. По вкусу оно напоминает ягодный мармелад. Готовится лакомство очень просто и состоит всего лишь из трех ингредиентов. Людям, которые не любят ягодные косточки в джеме, понравится однородная структура десерта.

Малиновое варенье с желатином без косточек

Ингредиенты:

малина - 1 кг;

сахар - 800 г;

желатин - 2 стол.л.;

вода - 150 мл.

Малину перебрать, очистить от плодоножек и по возможности не мыть, если ягоды выглядят чистыми. Перебить ягоды блендером до однородности. Желатин залить 150 мл воды для разбухания.

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Нагреть большую кастрюлю воды и подготовить водяную баню. В другую кастрюлю выложить малиновое пюре и варить на водяной бане 5 минут. Если на поверхности появляется пенка, то её сразу нужно снимать.

Если хотите сделать джем без косточек, то горячую малиновую массу нужно пропустить через мелкое сито или несколько слоев марли.

В очищенную от ягод малиновую массу добавить сахар и желатин, вернуть на водяную баню и варить ещё 10 минут. Также нужно простерилизовать банки: прогреть их духовке или микроволновке, поставить на водяную баню или просто помыть горячей водой с содой.

Разложить горячий малиновый джем с желатином по банкам и закатать обработанными крышками. Хранить заготовку обязательно нужно в холодильнике или другом прохладном месте.

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