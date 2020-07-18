Печеные яблоки: как быстро запечь яблоки дома

Яблоки в меде запеченные в микроволновке – самый популярный рецепт среди украинских хозяек.

Печеные яблоки издавна являются традиционным украинским десертом, ведь рецепт не является сложным и не бьет по кошельку. Искусные хозяйки знают, как приготовить печеные яблоки, не потратив ни копейки, поскольку ингредиентами могут стать все найденные дома сухофрукты и взятый у бабушки мед.

Печеные яблоки не только полезные, но и диетические. Это блюдо всегда есть в постном меню всех христиан – ни один рождественский стол не обходится без них.

Как запечь яблоки

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Для этого вам понадобится четыре крупных яблока, 50 г изюма, два инжира, два финика, три столовые ложки орехов, 1 чайная ложка корицы и щепотка молотого имбиря и мед или кленовый сироп для яблок в кляре.

Изюм и инжир на 20 минут залить теплой водой, обсушить и порезать. Измельчить орехи с финиками, смешать с изюмом, инжиром и корицей. Из яблок вынуть сердцевину и зубочисткой наколоть их, чтобы при запекании не лопнула кожура.

Нафаршировать плотно яблоки полученной начинкой и завернуть каждое яблоко в фольгу, оставив сверху небольшое отверстие. Запекать 30 минут при температуре 180 ºС. Перед подачей на стол их можно полить медом или кленовым сиропом.

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Как запечь яблоки в микроволновке

Яблоки в меде запеченные в микроволновке – самый популярный и удобный рецепт, когда времени стоять возле духовки нет.

Вам понадобится: два больших яблока, 2 столовые ложки гречишного меда, 40 г чернослива, 40 г изюм.

Сначала обрежьте на яблоках верхушки и серединки так, чтобы яблоки напоминали корзины. Каждый плод надо проколоть зубочисткой. Тем временем, смешайте с медом заранее помытые изюм и чернослив.

Заполните начинкой яблоки, накройте верхушками и поставьте в специальную глубокую тарелку для микроволновки. Готовьте под крышкой на высокой мощности минут 6-7.

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