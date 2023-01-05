Самый вкусный тертый пирог с вареньем можно легко приготовить, если знать несколько секретов, которые облегчат процесс. Читайте на УНИАН рецепты этого лакомства на любой вкус.

В холодное время года сложно представить что-то идеальнее, чем чашка чая с теплым тертым пирогом с любимой начинкой. Этот десерт можно приготовить, с вареньем, творогом или просто любыми фруктами.

Тертый пирог с вареньем на маргарине - рецепт

Классический десерт готовится с любым густым вареньем или джемом. В список ингредиентов входят продукты, которые есть у каждого дома.

мука - 300 гр

яйца - 1 шт

разрыхлитель - 1 ч.л

маргарин или сливочное масло - 200 гр

сахар - 100 гр

варенье, повидло или джем - 300 гр

Смешиваем муку, сахар, мягкий маргарин и слегка взбитое яйцо. Получившееся тесто делим в соотношении 60% на 40%. Меньшую половину убираем в морозилку до затвердевания, а из оставшегося теста формируем нижнюю часть выпечки и небольшие бортики. Через 20 минут распределяем варенье по тесту, а оставшееся натираем сверху. Выпекаем при 180 градусах до золотистости. Подавать пирог лучше теплым. По желанию можно украсить шариком ванильного мороженного.

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Ранее мы рассказывали про вкусный чайный пирог с вареньем, который может стать еще одним хорошим вариантом простой выпечки.

Тертый пирог с творогом - рецепт

Нежная творожная масса поможет классическому рецепту заиграть новыми красками. Ванильный аромат идеально дополнит зимний вечер.

сливочное масло - 200 гр

мука - 260 гр

сахар - 3 ст.л

разрыхлитель - 1 ч.л

соль - щепотка

творог - 500 гр

сахар - 3 ст.л

сметана или греческий йогурт - 3-4 ст.л

яйца - 1 шт

ванильный сахар

Сливочное масло перетираем с мукой, сахаром, разрыхлителем и солью. Творог взбиваем в блендере вместе с сахаром, ванилью, 3 столовыми ложками сметаны и яйцом. Если творог сухой - добавляем еще одну ложку сметаны. Половину теста убираем на 20 минут в морозилку, а из остальной - формирует дно и бортики выпечки. Затем выкладываем начинку и сверху натираем оставшееся тесто. Выпекать 30-40 минут при температуре 200 градусов. Пирог с творогом лучше оставить на противне до остывания и только потом нарезать, чтобы дать творогу немного стабилизироваться.

Тертый пирог с вишней - рецепт

Когда нет под рукой варенья или джема, замороженные ягоды могут стать той самой соломинкой утопающему. Сочная вишня хорошо сочетается с песочным тестом.

яйца - 1 шт

сливочное масло - 200 гр

сахар - 100 гр

мука - 370 гр

разрыхлитель - 1 ч.л

вишня - 800 гр

сахар - 100 гр

крахмал - 2 ст.л

Сливочное масло перетираем с яйцом, сахаром (100 г), мукой и разрыхлителем. Тесто делим на две части, меньшую из которых убираем в морозилку. Вишню откидываем на сито, чтобы стек весь сок. При необходимости можно легонько ее отжать. Из большей части теста формируем низ и бортики будущего десерта. Духовку разогреваем до 180 градусов. Ягоды выкладываем на тесто, присыпаем сахаром и крахмалом. Оставшееся тесто с помощью терки распределяем сверху и отправляем в духовку на 25-30 минут. К пирогу будет вкусно подать шарик шоколадного мороженного.

Тертый пирог с яблоком - рецепт

Сочетание кисло-сладких яблок с корицей, изюмом и теплого песочного теста не может оставить кого-либо равнодушным.

яйца - 2 шт

сливочное масло - 100 гр

сахар - 130 гр

мука - 340 гр

разрыхлитель - 1 ч.л

яблоки - 2 шт

изюм - 70 гр

сахар - 20 гр

корица

Для теста смешиваем яйца, масло, 130 гр сахара, муку разрыхлитель. Делим тесто так, чтоб одна из частей была немного больше второй. Ту, что поменьше, убираем в морозилку. Изюм заливаем кипятком на 5 минут, затем промываем, чтоб избавиться от возможного мусора. Из большей половины теста формируем дно и бортики пирога. Сверху натираем яблоки, выкладываем изюм, а затем посыпаем сахаром и корицей. Накрываем начинку тестом - его надо также натереть. Выпекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов. Показателем станет золотистый цвет.

Вариантов этого пирога может быть очень много. По желанию, можно добавлять цукаты, цедру орехи и каждый раз получать новый десерт.

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