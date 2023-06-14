Это блюдо, которое в Польше считается традиционным пасхальным, совсем не похоже на привычный украинский борщ со свеклой. Отличается и набором ингредиентов, и способом приготовления, - но имеет такое же название. Часто польский белый борщ путают с белым супом, который называется журек (żurek), но это разные блюда. Журек готовится на закваске хлебной ржаной (żytniej), а белый борщ - на пшеничной.
Для приготовления обязательно используются корнеплодные овощи: корень петрушки и сельдерея, морковь и лук-порей. С этой смесью в Польше готовят все бульоны, она продается отдельным набором общим весом около 0,5 кг, и для этого набора даже есть отдельное название - włoszczyzna. Чем больше овощей - тем наваристей бульон. Чтобы увеличить насыщенность бульона, также добавляют грибы.
Как приготовить белый борщ - классический рецепт
Ингредиенты:
- Копченый бекон (подчеревина) - 150 г.
- Морковь - 2 шт.
- Лук-порей - 1 шт.
- Корень сельдерея - 1/2 шт.
- Корень петрушки - 2 шт.
- Сушеные грибы - 3 шт.
- Сырые белые колбаски - 4 шт.
- Майоран - 1 ч. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Пшеничная закваска - 800 мл (домашней или магазинной)
- Сметана - 80 мл
- Яйцо - 1 шт.
Нарежьте бекон кубиками, обжарьте на дне кастрюли с толстым дном, добавьте нарезанные овощи, грибы и колбаски. Морковь, корень петрушки и порей (без перьев) режем кружочками толщиной 1,5-2 см, сельдерей можно крупнее. Колбаски кладутся целиком. Залейте 1,5 л воды, варите под крышкой 40 минут.
После этого процедите отвар, овощи больше не понадобятся, отложите колбаски. К отвару добавьте закваску, доведите до кипения, приправьте майораном, солью, перцем.
Отлейте половник отвара с закваской в чашку, постепенно добавьте сметану, перемешайте, влейте обратно. Это делается для того, чтобы сметана не свернулась в кастрюле.
Подавайте белый борщ с яйцом и колбасками - в разлитый по тарелкам бульон укладываем вареное яйцо, разрезанное на четвертинки, и колбаски, нарезанные кружочками толщиной 1-1,5 см.
Борщ белый пасхальный
Ингредиенты:
- 500 г свинины с костью (ребрышки, лопатка, свиные кости)
- 500 г белых колбасок (сырых)
- 1 набор корнеплодов (морковь, петрушка, сельдерей)
- 1 большая луковица
- 100 г копченостей (колбаса или бекон)
- 2 кусочка сушеных белых грибов
- 2 шт. лавровых листьев
- 5 шт. душистого перца-горошка
- 5-7 штук черного перца-горошка
- 1 столовая ложка хрена
- 2 зубчика чеснока
- 1,5 чайной ложки соли
- 250 мл закваски на пшеничной муке (по желанию)
- 2 чайные ложки сушеного майорана
- 200 г сметаны
Поместите в кастрюлю промытую и нарезанную на кусочки свинину, залейте 3 литрами воды, посолите и варите примерно 30 минут под крышкой.
Затем добавьте промытые и очищенные корни овощей, неочищенную и промытую луковицу, копчености, сушеные грибы, перец, лавровый лист. После закипания убавьте огонь, накройте крышкой и варите примерно 1 час.
Положите промытые и надколотые в нескольких местах белые колбаски, их нужно варить примерно 20 минут на маленьком огне.
Добавьте размятый концом ножа чеснок и тертый хрен. Оставьте на 15 минут, потом процедите в чистую кастрюлю через сито.
Если используете закваску, добавьте ее в отвар и закипятите. Варите около 2 минут, постоянно перемешивая.
Всыпьте майоран и нарезанные на кружочки колбаски (если они были в натуральной оболочке, ее не нужно снимать).
Добавьте вареные грибы и, если желаете, нарезанную на кусочки копчености и свинину. Но это уже будут вариации, традиционно белый борщ подается только с колбасками и вареным яйцом.
Приправьте свежемолотым перцем и затем добавьте сметану: смешайте сметану с 4 столовыми ложками холодной воды, затем постепенно, по одной ложке, добавляйте туда бульон (несколько ложек), и только после этого вылейте заправленную сметану в кастрюлю. Сметану нельзя вливать сразу в кастрюлю, иначе она свернется.
Разогрейте на минимальном огне и подавайте в тарелке с разрезанным на половинки вареным яйцом, по желанию добавьте ложку творога и украсьте кружочками моркови.
Сколько хозяек - столько рецептов. Некоторые поляки вместо грибов кладут кусок свежей капусты, тогда это получается белый борщ с капустой. А другие советуют использовать капусту соленую (добавлять в отвар горсть или вливать сок). Такой вариант называется белый борщ с квашеной капустой, хотя в готовое блюдо она не попадает и вынимается вместе с другими овощами.
Выбирайте вариант себе по вкусу и приобщайтесь к польским традициям, приятного аппетита!
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