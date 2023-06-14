Для приготовления обязательно используется набор корнеплодов, чтобы увеличить насыщенность бульона.

Это блюдо, которое в Польше считается традиционным пасхальным, совсем не похоже на привычный украинский борщ со свеклой. Отличается и набором ингредиентов, и способом приготовления, - но имеет такое же название. Часто польский белый борщ путают с белым супом, который называется журек (żurek), но это разные блюда. Журек готовится на закваске хлебной ржаной (żytniej), а белый борщ - на пшеничной.

Для приготовления обязательно используются корнеплодные овощи: корень петрушки и сельдерея, морковь и лук-порей. С этой смесью в Польше готовят все бульоны, она продается отдельным набором общим весом около 0,5 кг, и для этого набора даже есть отдельное название - włoszczyzna. Чем больше овощей - тем наваристей бульон. Чтобы увеличить насыщенность бульона, также добавляют грибы.

Как приготовить белый борщ - классический рецепт

Ингредиенты:

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Копченый бекон (подчеревина) - 150 г.

Морковь - 2 шт.

Лук-порей - 1 шт.

Корень сельдерея - 1/2 шт.

Корень петрушки - 2 шт.

Сушеные грибы - 3 шт.

Сырые белые колбаски - 4 шт.

Майоран - 1 ч. л.

Чеснок - 1 зубчик

Пшеничная закваска - 800 мл (домашней или магазинной)

Сметана - 80 мл

Яйцо - 1 шт.

Нарежьте бекон кубиками, обжарьте на дне кастрюли с толстым дном, добавьте нарезанные овощи, грибы и колбаски. Морковь, корень петрушки и порей (без перьев) режем кружочками толщиной 1,5-2 см, сельдерей можно крупнее. Колбаски кладутся целиком. Залейте 1,5 л воды, варите под крышкой 40 минут.

После этого процедите отвар, овощи больше не понадобятся, отложите колбаски. К отвару добавьте закваску, доведите до кипения, приправьте майораном, солью, перцем.

Отлейте половник отвара с закваской в чашку, постепенно добавьте сметану, перемешайте, влейте обратно. Это делается для того, чтобы сметана не свернулась в кастрюле.

Подавайте белый борщ с яйцом и колбасками - в разлитый по тарелкам бульон укладываем вареное яйцо, разрезанное на четвертинки, и колбаски, нарезанные кружочками толщиной 1-1,5 см.

Борщ белый пасхальный

Ингредиенты:

500 г свинины с костью (ребрышки, лопатка, свиные кости)

500 г белых колбасок (сырых)

1 набор корнеплодов (морковь, петрушка, сельдерей)

1 большая луковица

100 г копченостей (колбаса или бекон)

2 кусочка сушеных белых грибов

2 шт. лавровых листьев

5 шт. душистого перца-горошка

5-7 штук черного перца-горошка

1 столовая ложка хрена

2 зубчика чеснока

1,5 чайной ложки соли

250 мл закваски на пшеничной муке (по желанию)

2 чайные ложки сушеного майорана

200 г сметаны

Поместите в кастрюлю промытую и нарезанную на кусочки свинину, залейте 3 литрами воды, посолите и варите примерно 30 минут под крышкой.

Затем добавьте промытые и очищенные корни овощей, неочищенную и промытую луковицу, копчености, сушеные грибы, перец, лавровый лист. После закипания убавьте огонь, накройте крышкой и варите примерно 1 час.

Положите промытые и надколотые в нескольких местах белые колбаски, их нужно варить примерно 20 минут на маленьком огне.

Добавьте размятый концом ножа чеснок и тертый хрен. Оставьте на 15 минут, потом процедите в чистую кастрюлю через сито.

Если используете закваску, добавьте ее в отвар и закипятите. Варите около 2 минут, постоянно перемешивая.

Всыпьте майоран и нарезанные на кружочки колбаски (если они были в натуральной оболочке, ее не нужно снимать).

Добавьте вареные грибы и, если желаете, нарезанную на кусочки копчености и свинину. Но это уже будут вариации, традиционно белый борщ подается только с колбасками и вареным яйцом.

Приправьте свежемолотым перцем и затем добавьте сметану: смешайте сметану с 4 столовыми ложками холодной воды, затем постепенно, по одной ложке, добавляйте туда бульон (несколько ложек), и только после этого вылейте заправленную сметану в кастрюлю. Сметану нельзя вливать сразу в кастрюлю, иначе она свернется.

Разогрейте на минимальном огне и подавайте в тарелке с разрезанным на половинки вареным яйцом, по желанию добавьте ложку творога и украсьте кружочками моркови.

Сколько хозяек - столько рецептов. Некоторые поляки вместо грибов кладут кусок свежей капусты, тогда это получается белый борщ с капустой. А другие советуют использовать капусту соленую (добавлять в отвар горсть или вливать сок). Такой вариант называется белый борщ с квашеной капустой, хотя в готовое блюдо она не попадает и вынимается вместе с другими овощами.

Выбирайте вариант себе по вкусу и приобщайтесь к польским традициям, приятного аппетита!

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