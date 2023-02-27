Шоколадный пирог - достаточно легкий в приготовлении десерт, у которого огромное количество поклонников. Он прекрасно сочетается с чаем или кофе, а также с соком и другими напитками. Готовят такие пироги как на праздники, так и в качестве ежедневного угощения.
- Шоколадный пирог на воде без яиц и молока - рецепт
- Шоколадный пирог с вишней - рецепт
- Шоколадный пирог в мультиварке - что важно знать
Наверняка, на ум тут же приходит весьма популярный шоколадный пирог брауни. Однако, рецептов данного десерта существует неисчисляемое множество. И что самое удивительное - для теста такого пирога не всегда нужны яйца и молоко!
Ранее УНИАН писал, как приготовить печенье гусиные лапки. А сегодня мы вместе научимся делать шоколадный простой пирог без яиц, молока и с вишней так, чтобы все были довольны.
Шоколадный пирог на воде без яиц и молока - рецепт
Один из самых простых рецептов этого вкусного десерта. Будьте уверены - такой постный шоколадный пирог влажный получится и идеально украсит праздничный стол, а также чудесно подойдет для будничного чаепития.
Ингредиенты:
- вода - 250 мл;
- какао - 3 ст. л.;
- мука - 18 ст. л.;
- рафинированное масло - 8 ст. л.;
- сода - 1 ч. л.;
- уксус - 3 ч. л.
Для аромата некоторые хозяйки добавляют в тесто ванильный сахар - до 10 г.
Способ приготовления:
- Сначала обязательно просеиваем муку с какао, добавляем к ним сахар и тщательно перемешиваем все ингредиенты.
- После этого аккуратно вливаем воду и также перемешиваем, чтобы получилась однородная масса без комочков.
- Гасим соду в уксусе, добавляем ее в тесто и еще раз хорошенько перемешиваем.
- Переливаем тесто в форму для запекания, отправляем в духовку и печем 40 минут при 170 градусах.
Готовый пирог можно украсить по вкусу и согласно предпочтениям. К примеру, не запрещается полить его шоколадной помадкой или джемом, а также посыпать орехами, изюмом или фисташками.
В любом случае такой сочный шоколадный пирог точно порадует ваших домочадцев или гостей.
Шоколадный пирог с вишней - рецепт
Это тоже достаточно простой пирог без яиц, который готовится быстро и с удовольствием.
Ингредиенты:
- вишни без косточек - 500 г;
- крепкий кофе - 1 чашка;
- мука - 1,5 чашки;
- какао - 1/3 чашки;
- сахар - 1 чашка;
- растительное масло - 0,5 чашки;
- сода - 1 ч. л.;
- яблочный уксус - 1 ст. л.
Для усиления вкуса в тесто добавляют одну чайную ложку соли, но это не обязательно.
Способ приготовления:
- Для начала промываем вишню и удаляем из ягод косточки. Все сухие ингредиенты соединяем в одной емкости и перемешиваем.
- Вливаем заваренный и предварительно охлажденный кофе, добавляем погашенную соду в уксусе и растительное масло, после чего снова тщательно перемешиваем до однородности.
- Тесто переливаем в форму, добавляем в него вишню и отправляем в духовку на 40 минут.
Выпекать лучше всего такой пирог при 200 градусах.
Шоколадный пирог в мультиварке - что важно знать
Если у вас есть такая возможность, то можно испечь шоколадный пирог в мультиварке. Для этого достаточно залить приготовленное тесто в форму, выбрать режим "Выпечка" и подождать 40-50 минут.