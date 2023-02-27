Самые простые и проверенные рецепты, от которых любая хозяйка будет в восторге - в нашем материале.

Шоколадный пирог - достаточно легкий в приготовлении десерт, у которого огромное количество поклонников. Он прекрасно сочетается с чаем или кофе, а также с соком и другими напитками. Готовят такие пироги как на праздники, так и в качестве ежедневного угощения.

Наверняка, на ум тут же приходит весьма популярный шоколадный пирог брауни. Однако, рецептов данного десерта существует неисчисляемое множество. И что самое удивительное - для теста такого пирога не всегда нужны яйца и молоко!

Ранее УНИАН писал, как приготовить печенье гусиные лапки. А сегодня мы вместе научимся делать шоколадный простой пирог без яиц, молока и с вишней так, чтобы все были довольны.

Видео дня

Шоколадный пирог на воде без яиц и молока - рецепт

Один из самых простых рецептов этого вкусного десерта. Будьте уверены - такой постный шоколадный пирог влажный получится и идеально украсит праздничный стол, а также чудесно подойдет для будничного чаепития.

Ингредиенты:

вода - 250 мл;

какао - 3 ст. л.;

мука - 18 ст. л.;

рафинированное масло - 8 ст. л.;

сода - 1 ч. л.;

уксус - 3 ч. л.

Для аромата некоторые хозяйки добавляют в тесто ванильный сахар - до 10 г.

Способ приготовления:

Сначала обязательно просеиваем муку с какао, добавляем к ним сахар и тщательно перемешиваем все ингредиенты.

После этого аккуратно вливаем воду и также перемешиваем, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Гасим соду в уксусе, добавляем ее в тесто и еще раз хорошенько перемешиваем.

Переливаем тесто в форму для запекания, отправляем в духовку и печем 40 минут при 170 градусах.

Готовый пирог можно украсить по вкусу и согласно предпочтениям. К примеру, не запрещается полить его шоколадной помадкой или джемом, а также посыпать орехами, изюмом или фисташками.

В любом случае такой сочный шоколадный пирог точно порадует ваших домочадцев или гостей.

Шоколадный пирог с вишней - рецепт

Это тоже достаточно простой пирог без яиц, который готовится быстро и с удовольствием.

Ингредиенты:

вишни без косточек - 500 г;

крепкий кофе - 1 чашка;

мука - 1,5 чашки;

какао - 1/3 чашки;

сахар - 1 чашка;

растительное масло - 0,5 чашки;

сода - 1 ч. л.;

яблочный уксус - 1 ст. л.

Для усиления вкуса в тесто добавляют одну чайную ложку соли, но это не обязательно.

Способ приготовления:

Для начала промываем вишню и удаляем из ягод косточки. Все сухие ингредиенты соединяем в одной емкости и перемешиваем.

Вливаем заваренный и предварительно охлажденный кофе, добавляем погашенную соду в уксусе и растительное масло, после чего снова тщательно перемешиваем до однородности.

Тесто переливаем в форму, добавляем в него вишню и отправляем в духовку на 40 минут.

Выпекать лучше всего такой пирог при 200 градусах.

Шоколадный пирог в мультиварке - что важно знать

Если у вас есть такая возможность, то можно испечь шоколадный пирог в мультиварке. Для этого достаточно залить приготовленное тесто в форму, выбрать режим "Выпечка" и подождать 40-50 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: