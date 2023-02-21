Блины на кислом молоке получаются очень тонкими и с большим количеством дырочек.

Если вы случайно оставили молоко на столе и оно скисло - не расстраивайтесь. Из него получаются восхитительно тонкие и ароматные блинчики. Они более нежные и более ажурные, чем блины на молоке.

Чтобы готовые блины не обветрились и остались мягкими, сразу после приготовления накройте их пленкой или крышкой от кастрюли. Кислое молоко и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры.

Ранее мы писали, что приготовить из кислого молока помимо блинов.

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Тонкие блины на кислом молоке

Ингредиенты:

мука - 200 г;

кислое молоко - 400 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 3 ст.л.;

щепотка соли;

щепотка соды;

подсолнечное масло - 3 ст.л.

Муку просеять несколько раз. Яйца взбить венчиком или блендером с сахаром и щепоткой соли. Влить кислое молоко и подсолнечное масло, еще раз перемешать. Затем частями всыпать в тесто просеянную муку. Муки понадобиться больше или меньше. Готовое тесто должно быть жидкое и однородное, без комочков.

Сковородку хорошо разогреть и один раз смазать маслом. Налить на сковороду немного теста и распределить по всей сковороде тонким слоем. Пожарить блинчики по 1-2 минуты с каждой стороны. Сковороду можно больше не смазывать маслом, если блины не липнут.

Дрожжевые блины на кислом молоке

Ингредиенты:

кислое молоко - 550 мл;

мука - 350 г;

сухие дрожжи - 6 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 2 ст.л.;

щепотка соли;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

Подогреть 100 мл кислого молока. Добавить в него дрожжи, сахар, пару ложек муки. Накрыть опару пленкой и оставить в теплом месте на 10-15 минут.

В опару влить остальное кислое молоко, вбить яйца и добавить масло. Размешать до однородности. Муку просеять и всыпать в тесто при постоянном помешивании, чтобы не было комочков. Хорошо размешать тесто, чтобы оно было однородным.

Тесто убрать в теплое место на 1 час - оно должно подняться в два раза. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, один раз смазанной маслом. Блины после жарки должны быть пухлыми и золотистыми.

Блины на сыворотке без яиц

Ингредиенты:

сыворотка - 600 мл;

мука - 330 г;

разрыхлитель для теста - 2 ч.л.;

сахар - 2 ст.л.;

подсолнечное масло - 2 ст.л.

Сыворотку слегка подогреть в микроволновке и всыпать муку. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Добавить разрыхлитель и снова перемешать. Затем вмешать в тесто сахар и масло. Оставить тесто на 30-40 минут в теплом месте, чтобы оно хорошо настоялось. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

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