Если вы случайно оставили молоко на столе и оно скисло - не расстраивайтесь. Из него получаются восхитительно тонкие и ароматные блинчики. Они более нежные и более ажурные, чем блины на молоке.
Чтобы готовые блины не обветрились и остались мягкими, сразу после приготовления накройте их пленкой или крышкой от кастрюли. Кислое молоко и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры.
Ранее мы писали, что приготовить из кислого молока помимо блинов.
Тонкие блины на кислом молоке
Ингредиенты:
- мука - 200 г;
- кислое молоко - 400 г;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 3 ст.л.;
- щепотка соли;
- щепотка соды;
- подсолнечное масло - 3 ст.л.
Муку просеять несколько раз. Яйца взбить венчиком или блендером с сахаром и щепоткой соли. Влить кислое молоко и подсолнечное масло, еще раз перемешать. Затем частями всыпать в тесто просеянную муку. Муки понадобиться больше или меньше. Готовое тесто должно быть жидкое и однородное, без комочков.
Сковородку хорошо разогреть и один раз смазать маслом. Налить на сковороду немного теста и распределить по всей сковороде тонким слоем. Пожарить блинчики по 1-2 минуты с каждой стороны. Сковороду можно больше не смазывать маслом, если блины не липнут.
Дрожжевые блины на кислом молоке
Ингредиенты:
- кислое молоко - 550 мл;
- мука - 350 г;
- сухие дрожжи - 6 г;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 2 ст.л.;
- щепотка соли;
- подсолнечное масло - 2 ст.л.;
Подогреть 100 мл кислого молока. Добавить в него дрожжи, сахар, пару ложек муки. Накрыть опару пленкой и оставить в теплом месте на 10-15 минут.
В опару влить остальное кислое молоко, вбить яйца и добавить масло. Размешать до однородности. Муку просеять и всыпать в тесто при постоянном помешивании, чтобы не было комочков. Хорошо размешать тесто, чтобы оно было однородным.
Тесто убрать в теплое место на 1 час - оно должно подняться в два раза. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, один раз смазанной маслом. Блины после жарки должны быть пухлыми и золотистыми.
Блины на сыворотке без яиц
Ингредиенты:
- сыворотка - 600 мл;
- мука - 330 г;
- разрыхлитель для теста - 2 ч.л.;
- сахар - 2 ст.л.;
- подсолнечное масло - 2 ст.л.
Сыворотку слегка подогреть в микроволновке и всыпать муку. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Добавить разрыхлитель и снова перемешать. Затем вмешать в тесто сахар и масло. Оставить тесто на 30-40 минут в теплом месте, чтобы оно хорошо настоялось. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.