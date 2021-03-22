Такое украшение придаст десерту более изысканный вид.

Правильно приготовленная помадка способна подчеркнуть вкус кондитерского изделия. Можно приготовить, например, шоколадную, фруктовую, ванильную, масляную, молочную помадку.

Сахарная помадка для торта

Сахар - 500 г

Вода - 150 г

Лимонный сок - 1 ч. л.

Смешать в кастрюльке сахар и воду. Положить на плиту, довести до кипения, чтобы сахар растворился.

Читайте такжеЗаварные кольца с творожным кремом: как приготовить нежный десертЧерез 4 минуты добавить лимонный сок и продолжать варить. Готовность можно проверить, взяв ложку сиропа и налив ее в ледяную воду. Если удается скатать мягкий шарик – то можно снимать кастрюлю с огня. При этом кастрюлю лучше снять с плиты, ведь важно не переварить.

После этого сироп надо быстро охладить. Лучше всего положить кастрюльку на лед и помешивать. Как только температура сиропа снизится до 50-40°С, надо начать взбивать (около 15-20 минут).

Когда помадка побелеет и сильно загустеет – то она готова. Помадку следует оставить на ночь, а перед употреблением стоит немного прогреть, чтобы облегчить нанесение на торт.

Шоколадная помадка с какао

Молоко - 5 ст. л.

Сахар - 5 ст. л.

Какао-порошок - 3 ст. л.

Сливочное масло (размягченное) - 50 г

В небольшой емкости соединить молоко и сахар. Нагреть их на небольшом огне, постоянно помешивая, до растворения сахара. Добавить какао, довести до кипения и варить 1-2 минуты.

Снять помадку с огня, добавить сливочное масло и перемешать. Такую помадку можно использовать как для заливки тортов, так и для нанесения на них надписей.

Цитрусовая помадка

Апельсин - 1 шт.

Лимон - 1/4 шт.

Сахар - 100 г

Масло сливочное - 60-70 г

Яйцо куриное - 1 шт.

С апельсина и лимона снять цедру, порезать ее. Выжать из фруктов сок, добавить цедру и проварить минут 5-7 на небольшом огне.

Читайте такжеВоздушные панкейки: как приготовить аппетитные вкусностиПроцедить цитрусовый отвар, добавить масло и сахар. Нагревать до тех пор, пока не растворятся сахар и масло. Довести до кипения и снять с огня.

Яйцо взбить в густую пену. Влить постепенно 2 столовые ложки горячего сиропа (но не кипящего). Следует постоянно взбивать, чтобы яйца не заварились.

Затем тонкой струйкой влить в кипящий сироп, яичную массу, постоянно взбивая венчиком. Положить на медленный огонь и варить, непрерывно помешивая, до загустения. Отправить помадку в холодильник до полного остывания.

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Автор: УНИАН