Быстрый и дешевый торт с добавлением любимого варенья всегда получается с первого раза.

Быстрый и дешевый торт может также быть очень вкусным. Предлагаем удачный рецепт десерта, который всегда получается мягким и воздушным. Готовить его - одно удовольствие. Ингредиенты для бисквита обычно есть на каждой кухне и их не нужно докупать. А вместо крема возьмите любимое домашнее варенье или джем. Украсить дешевый торт на скорую руку можно по своему вкусу.

Бисквитный торт с вареньем

Ингредиенты:

мука - 110 г;

яйца средние - 2 шт.;

молоко - 50 г;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

разрыхлитель для теста - 15 г;

сахар - 4 стол. л.;

ванильный сахар - щепотка;

варенье или джем по вкусу.

Духовку заранее разогрейте до 180°. Форму для выпечки диаметром 18 см смажьте подсолнечным или сливочным маслом и присыпьте мукой, чтобы тесто не прилипло.

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В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до растворения последнего. Влейте молоко комнатной температуры и подсолнечное масло, ещё раз тщательно перемешайте.

В отдельную посуду просейте муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Постепенно вмешайте сухие ингредиенты в яичную смесь, замешивая густое однородное тесто.

Одну треть теста вылейте в форму для выпечки. Поставьте в духовку на 15-20 минут. Бисквит должен подняться и стать румяным. Выложите на него слой любимого джема.

Затем влейте в форму остальное тесто. Снова поставьте торт с вареньем в духовку на 20-25 минут до полной готовности. Во время выпекания постарайтесь не открывать дверцу духовки. Аккуратно достаньте десерт из формы - можно провести ножом по краям.

Украсьте быстрый дешевый торт по вкусу кремом, фруктами или просто сахарной пудрой. Дайте десерту остыть и подавайте к чаю.

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