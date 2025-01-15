Приготовленный на сковороде хлеб получается вкуснее магазинного - попробуйте сами и убедитесь.

Знали ли вы, что для приготовления ароматного домашнего хлеба не обязательно иметь духовку? Приготовленное на сковороде изделие по вкусу не уступает традиционному. При этом не нужно менять рецепт и ингредиенты привычного блюда.

Мы расскажем, как приготовить воздушный хлеб на сковороде без использования духовки или хлебопечки. Гарантируем, что блюдо получится с первого раза даже у тех, кто не имел дела с выпечкой. А после дегустации вы больше не захотите покупать магазинные булки.

Хлеб без духовки в сковороде

Ингредиенты:

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вода - 300 мл;

мука - 500 г;

сухие дрожжи - 5 г;

сахар - 1 чайн. л.;

соль - 1 чайн. л.;

подсолнечное масло - 1 стол. л.

Также вам понадобится сковородка с толстым дном и высокими стенками. Дрожжи обязательно должны быть свежими.

Воду подогрейте примерно до температуры тела, влейте в большую миску. Растворите в ней сахар и дрожжи, перемешайте. Оставьте опару настояться на 5-10 минут. Затем постепенно вмешайте в неё просеянную через сито муку. Замешивайте тесто до однородности сначала ложкой, а потом руками. Продолжайте замес, пока смесь не перестанет прилипать к коже.

Готовое тесто соберите в кучу, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час. За это время оно должно увеличиться в два раза. Обомните его ещё раз руками. Стенки и дно сковороды смажьте маслом и выложите тесто, равномерно распределив по всей посуде. Накройте крышкой и оставьте ещё на 30 минут - тесто снова поднимется.

Включите самый минимальный огонь и готовьте хлеб на сковороде примерно 30 минут под крышкой. Периодически проверяйте, не подгорела ли нижняя сторона. Когда она зарумянится, переверните изделие и готовьте ещё 30 минут. Готовый хлеб заверните в полотенце до остывания.

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