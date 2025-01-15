Хлеб на сковороде без духовки / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, YouTube

Знали ли вы, что для приготовления ароматного домашнего хлеба не обязательно иметь духовку? Приготовленное на сковороде изделие по вкусу не уступает традиционному. При этом не нужно менять рецепт и ингредиенты привычного блюда.

Мы расскажем, как приготовить воздушный хлеб на сковороде без использования духовки или хлебопечки. Гарантируем, что блюдо получится с первого раза даже у тех, кто не имел дела с выпечкой. А после дегустации вы больше не захотите покупать магазинные булки.

Хлеб без духовки в сковороде

Ингредиенты:

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  • вода - 300 мл;
  • мука - 500 г;
  • сухие дрожжи - 5 г;
  • сахар - 1 чайн. л.;
  • соль - 1 чайн. л.;
  • подсолнечное масло - 1 стол. л.

Также вам понадобится сковородка с толстым дном и высокими стенками. Дрожжи обязательно должны быть свежими.

Воду подогрейте примерно до температуры тела, влейте в большую миску. Растворите в ней сахар и дрожжи, перемешайте. Оставьте опару настояться на 5-10 минут. Затем постепенно вмешайте в неё просеянную через сито муку. Замешивайте тесто до однородности сначала ложкой, а потом руками. Продолжайте замес, пока смесь не перестанет прилипать к коже.

Готовое тесто соберите в кучу, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час. За это время оно должно увеличиться в два раза. Обомните его ещё раз руками. Стенки и дно сковороды смажьте маслом и выложите тесто, равномерно распределив по всей посуде. Накройте крышкой и оставьте ещё на 30 минут - тесто снова поднимется.

Включите самый минимальный огонь и готовьте хлеб на сковороде примерно 30 минут под крышкой. Периодически проверяйте, не подгорела ли нижняя сторона. Когда она зарумянится, переверните изделие и готовьте ещё 30 минут. Готовый хлеб заверните в полотенце до остывания.

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