Мало кто знает об этой хитрости, но уксус в тесто добавлять можно и нужно - если правильно соблюсти пропорции, то тесто получится легким, воздушным и пышным. Скорее записывайте проверенный рецепт - по нему пирожки в духовке будут невероятно вкусными. Начинку можно использовать любую!
Лучшее тесто на пирожки в духовке - рецепт
Ингредиенты:
- Молоко теплое - 2 стакана
- Сахар - 4 ст.л
- Соль - 1 ч.л
- Яйцо - 2 шт
- Дрожжи - 10 гр
- Разрыхлитель - 1 ч.л
- Растительное масло - 1/4 стакана
- Сливочное масло - 50 гр
- Уксус 9% - 1 ст.л
- Мука - примерно 5 стаканов
- Желток с молоком для смазки
Записывайте, как делается дрожжевое тесто на пирожки в духовке
Два стакана теплого молока (450 мл) вылить в миску. Всыпать дрожжи, перемешать венчиком до полного растворения. Добавить соль, сахар, растительное масло, 2 яйца, разрыхлитель, взбить ингредиенты венчиком 3-5 минут. Всыпать муку, рукой вмешать ее в яично-молочную массу до однородной консистенции. Добавить сливочное масло и уксус, еще раз сделать замес рукой, замешивая тесто от краев к середине. Готовый кусок теста должен получиться мягким и эластичным. Оставить его в емкости, накрыть пищевой пленкой на 40 минут.
Убрать пленку, замесить поднявшееся тесто снова от краев к центру. Достать тесто из емкости, выложить на стол. Отщипнуть несколько кусочков-шариков, выложить их на противень, смазанный маслом. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут. После этого смазать взбитым желтком с молоком, посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.