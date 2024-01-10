Дрожжевое тесто на пирожки может быть еще пышнее, если добавить бюджетный ингредиент.

Мало кто знает об этой хитрости, но уксус в тесто добавлять можно и нужно - если правильно соблюсти пропорции, то тесто получится легким, воздушным и пышным. Скорее записывайте проверенный рецепт - по нему пирожки в духовке будут невероятно вкусными. Начинку можно использовать любую!

Лучшее тесто на пирожки в духовке - рецепт

Ингредиенты:

Молоко теплое - 2 стакана

Сахар - 4 ст.л

Соль - 1 ч.л

Яйцо - 2 шт

Дрожжи - 10 гр

Разрыхлитель - 1 ч.л

Растительное масло - 1/4 стакана

Сливочное масло - 50 гр

Уксус 9% - 1 ст.л

Мука - примерно 5 стаканов

Желток с молоком для смазки

Записывайте, как делается дрожжевое тесто на пирожки в духовке

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Два стакана теплого молока (450 мл) вылить в миску. Всыпать дрожжи, перемешать венчиком до полного растворения. Добавить соль, сахар, растительное масло, 2 яйца, разрыхлитель, взбить ингредиенты венчиком 3-5 минут. Всыпать муку, рукой вмешать ее в яично-молочную массу до однородной консистенции. Добавить сливочное масло и уксус, еще раз сделать замес рукой, замешивая тесто от краев к середине. Готовый кусок теста должен получиться мягким и эластичным. Оставить его в емкости, накрыть пищевой пленкой на 40 минут.

Убрать пленку, замесить поднявшееся тесто снова от краев к центру. Достать тесто из емкости, выложить на стол. Отщипнуть несколько кусочков-шариков, выложить их на противень, смазанный маслом. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут. После этого смазать взбитым желтком с молоком, посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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