Пирог манник получится сделать даже у начинающей хозяйки.

Классический рецепт манника предполагает, что необходимо использовать кефир, но оказалось, что это не обязательно. Существует множество рецептов - без муки, без яиц, с фруктами и без, но сегодня мы расскажем, как сделать сметанный манник - рецепт, проверенный временем.

Манник на сметане в духовке

Для того чтобы сделать такой воздушный манник на сметане, не нужно много времени и сил - достаточно придерживаться рецептуры и не перестараться. Тогда выпечка станет наслаждением для близких и достойной заменой покупным сладостям.

Ингредиенты:

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120 граммов манной крупы;

200 граммов сметаны;

2 яйца;

120 граммов сахара;

50 граммов растопленного сливочного масла;

100 граммов муки;

соль на кончике чайной ложки;

1 пакетик ванильного сахара;

1 пакетик разрыхлителя.

Запоминайте, как сделать манник на сметане как в садике.

В большой миске соединить манную крупу и сметану, перемешать, оставить на 20 минут для набухания. Включить духовку для разогрева, в другую емкость разбить яйца, влить растопленное сливочное масло, всыпать сахар, ванильный сахар, соль. Взбить всё это миксером для получения пышной белой пены. Добавить манку со сметаной, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Всыпать просеянную муку и разрыхлитель, вымешать. По желанию можно добавить изюм, курагу, корицу или даже сделать манник на сметане с яблоками. Для этого необходимо мелко нарезать фрукты и положить их прямо в тесто.

Взять форму для запекания, застелить пергаментом, смазать его дополнительно сливочным или растительным маслом. Вылить тесто, поставить в духовку на 30-40 минут и выпекать при температуре 190-200 градусов. Желательно при выпекании ориентироваться на мощность и особенности своей духовки - может понадобиться больше или меньше времени. Готовый манник посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

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