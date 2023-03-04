Быстрые и не слишком калорийные перекусы на скорую руку помогут утолить голод.

Людям с хорошим аппетитом бывает трудно дождаться обеда или ужина без перекусов. И если вы знаете, что не сможете удержаться от перекуса, то пусть это лучше будет что-то полезное. УНИАН подсказал 5 идей быстрых и не калорийных перекусов, которые можно приготовить дома или дать ребенку в школу.

Ранее мы рассказывали, как приготовить чипсы из лаваша - домашний и полностью натуральный перекус для детей.

Быстрый паштет из консервированной рыбы

Мы публикуем рецепт паштета из тунца, но его можно заменить любой рыбной консервой без крупных костей.

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Ингредиенты:

консервированный тунец - 250 г;

белый хлеб - 70 г;

молоко - 50 мл;

яйца - 2 шт.;

плавленый сырок - 1 шт. или 100 г;

соль, перец по вкусу;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

винный уксус - 1 ч.л.

Яйца сварите вкрутую и остудите. Хлеб замочите в молоке. Плавленый сырок и яйца произвольно нарежьте. Из тунца или другой рыбы слейте жидкость. Сложите в чашу блендера тунец, молоко в хлебе, яйца, сырок, подсолнечное масло и уксус. Посолите и поперчите по вкусу. Перебейте паштет до однородности. После этого паштет можно намазывать на хлеб.

Сэндвичи с ветчиной и сыром

В начинку для сэндвича можно положить всё, что позволяет фантазия и наполнение холодильника.

Ингредиенты:

цельнозерновой тостовый хлеб - 6 кусочков;

ветчина - 200 г;

салат или пекинская капуста - 50 г;

красный лук - 100 г;

соленые огурцы - 2 шт.;

сыр - 60 г;

горчица - 2 ст.л.

Листья салата тщательно промойте, а затем просушите. Ветчину, сыр, огурцы и красный сладкий лук тонко нарезать. Три кусочка хлеба смазать горчицей. Выложить на хлеб листья салата, кусочки ветчины, сыр, лук и кольца огурца. Сверху накрыть бутерброды остальными тремя ломтиками хлеба.

Японские онигири

Онигири - это японская закуска в форме треугольника из риса, внутри которого - начинка. В начинку можно положить что угодно - ветчину, омлет, крабовые палочки, рыбу, креветки, жареное или вареное мясо.

Ингредиенты:

круглый рис - 200 г;

куриное филе - 1 шт.;

лук - 20 г;

сливочное масло - 15 г;

соевый соус - 10 мл;

соль, специи по вкусу;

листы нори по желанию - 2 шт.

Круглый рис промойте несколько раз и отварите до готовности (15-20 минут). Во время варки не перемешивайте рис. Лук и куриное филе мелко нарежьте, и пожарьте на сковороде с подсолнечным маслом. Заправьте начинку соевым соусом.

Смочите руку водой. В чистую влажную руку выложите рис, посередине положите начинку и заверните начинку в треугольник. Можно сделать это с помощью пищевой пленки. Онигири можно завернуть в листы нори, чтобы их было удобно есть руками.

Помидоры с сыром на сковороде

Ингредиенты:

помидоры - 300 г;

лук - 0.5 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

твердый сыр - 60 г;

подсолнечное масло - 2 ст.л.;

соль, перец по вкусу.

Лук и чеснок мелко нарезать. Поджарить на горячей сковороде с маслом до золотистого цвета. Помидоры нарезать тонкими кружочками и выложить на обжаренный лук. Посолить и поперчить по вкусу. Накрыть крышкой и тушить помидоры 10 минут на слабом огне.

Сыр нарезать тонкими пластинами и выложить сверху на помидоры. Накрыть блюдо крышкой и тушить ещё 5 минут, пока сыр не расплавится. Готовое блюдо можно посыпать зеленью.

Салат с фасолью, помидорами и сухариками

Ингредиенты:

помидоры - 300 г;

фасоль консервированная - 170 г;

черный хлеб - 100 г;

подсолнечное масло - 1.5 ст.л.;

петрушка - маленький пучок;

соль, перец по вкусу.

Помидоры нарезать четвертинками. Вырезать внутреннюю часть с семенами. Нарезать помидоры тонкой соломкой. Из консервированной фасоли слить жидкость. Хлеб нарезать кубиками и поджарить на сковороде с маслом. Посолить и поперчить сухарики. Смешать в салатнике сухарики, помидоры, фасоль и рубленую петрушку.

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