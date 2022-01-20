Жена "кума Путина" давала 10-месячному внуку мороженое, что возмутило пользователей сети.

Оксана Марченко, жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которому не так давно продлили домашний арест по "угольному" делу, показала своего мужа в домашней обстановке. Ведущая и ее супруг провели время с семьей.

Из-за видео, которое Марченко показала на своей странице в Instagram, она нарвалась на критику.

Все дело в том, что жена "кума Путина" кормила 10-месячного внука мороженым. Едва ли ребенку такого возраста пойдет на пользу такое лакомство. Эксперты советуют давать малышам мороженое только тогда, когда им исполнится минимум 3 года. Но для Марченко, как и для ее мужа, правила не писаны.

На видео Марченко, сидя за столом рядом с Медведчуком, кормила внука мороженым. "Кум Путина" с интересом наблюдал за ребенком и заметил: "издевается бабушка".

В комментариях появляется немало критики. Пользователи не оценили тот факт, что Марченко кормит ребенка мороженым. Многие также указывают, что Медведчук выглядит слишком "расслабленным" на фоне ситуации, в которой он оказался из-за "угольного дела". Однако негативные комментарии быстро удаляются.

В описании к видео Марченко разместила притчу о проблемах, суть которой сводится к тому, что не стоит держать в голове все плохое, ведь это принесет только боль. Многие также отметили, что философские рассуждения о проблемах выглядят довольно странно, ведь жена Медведчука опубликовала их 19 января, в день суда над Порошенко.

Дело Медведчука: что известно

Медведчуку 8 октября объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. По этому делу ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

В этом деле Медведчуку избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Казак находится за пределами Украины.

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