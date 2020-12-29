Почетные наименования присвоены батальону и полку Воздушных сил ВСУ, а также полку и бригаде Государственной специальной службы транспорта.

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Читайте такжеЗеленский заявил, что развитие ВСУ требует серьезных финансовых вложенийКак сообщает пресс-служба соответствующие указы от 28 декабря размещены на сайте главы государства.

Отмечается, что с целью возобновления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.

76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновила.

Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование «Конотопский», а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта - наименование «Днепровская».

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров