Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Читайте такжеЗеленский заявил, что развитие ВСУ требует серьезных финансовых вложенийКак сообщает пресс-служба соответствующие указы от 28 декабря размещены на сайте главы государства.
Отмечается, что с целью возобновления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.
76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновила.
Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование «Конотопский», а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта - наименование «Днепровская».
Новости по теме
- Зеленский: усилия разведки способствовали получению статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО
- Зеленский призвал активизировать реформы для получения Украиной Плана действий по членству в НАТО
- Зеленский на встрече с Джонсоном заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО
- Зеленский дал оценку реформе оборонного сектора Украины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram