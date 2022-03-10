Президент подчеркнул, что военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пропагандисты Кремля также будут отвечать за военные преступления РФ.

Об этом он сказал в видеообращении.

Президент напомнил, что вчера оккупанты обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе, в результате чего было ранено 17 человек (женщины, дети, медики) и погибло трое (среди них один ребенок – девочка).

По словам Зеленского, на российском телевидении вспомнили эту тему.

"Она была у них на ток-шоу, но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме - женщин и детей. Россиянам соврали, что якобы там засели националисты... Они врут уверенно, как и всегда", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают".

"Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали везде, где бы она ни была. Вы же любите богатую жизнь, благополучные страны? У вас этого больше не будет, и это только начало", - добавил он. По словам Зеленского, пропагандистов обязательно привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях.

"А потом, это обязательно будет, вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас ежедневно и много лет подряд обманываете. Когда они почувствуют последствия вашей лжи, почувствуют по своим кошелькам, по возможностям, которых становится все меньше, по украденном будущем российских детей", - сказал он.

Президент отметил, что война никогда не бывает изолированной, а всегда бьет и по жертве, и по агрессору.

"Агрессор просто позже это понимает, но всегда понимает и всегда страдает", - уточнил он.

Российско-украинская война

По состоянию на 10 марта по всем направлениям противник остановлен силами обороны Украины, но пытается удержать занятые рубежи и позиции.

Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада.

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