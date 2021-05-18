Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года, которое предусматривает в 2022-2024 годах увеличение объема расходов на обеспечение национальной безопасности и обороны до 5% от запланированного объема ВВП.
Соответствующий указ №196/2021 от 18 мая опубликован на сайте главы государства.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.
Указ Зеленского / скриншот
Что предусматривает решение
Читайте такжеЗеленский собирает нардепов 20 мая: что будут рассматриватьКабинету министров необходимо предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы:
- расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины;
- право Кабинета министров относительно предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования-резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемых для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства;
- при подготовке проектов законов о государственном бюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.
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