Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года, которое предусматривает в 2022-2024 годах увеличение объема расходов на обеспечение национальной безопасности и обороны до 5% от запланированного объема ВВП.

Соответствующий указ №196/2021 от 18 мая опубликован на сайте главы государства.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Что предусматривает решение

Читайте такжеЗеленский собирает нардепов 20 мая: что будут рассматриватьКабинету министров необходимо предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы:

расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины;

право Кабинета министров относительно предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования-резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемых для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства;

при подготовке проектов законов о государственном бюджете Украины на 2022, 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

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Автор: Леся Лещенко