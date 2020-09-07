По словам президента, ГУР Минобороны существенно усилило возможности агентурной разведки, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО благодаря в том числе усилиям разведывательных органов.

Читайте такжеЭксперт оценил смену руководства военной разведки Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки.

По словам Зеленского, военная разведка своей сложной и кропотливой ежедневной работой укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость, а сейчас она находится еще на важном этапе развития.

Он отметил, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

«Среди прочего, усилия наших разведывательных органов способствовали получению Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО», - заявил Зеленский.

Вместе с тем, по его словам, перед ГУР стоит еще много задач.

«Настоящее и будущее требует новых методов, форм и способов как вооруженной борьбы, так и разведывательной», - подчеркнул Зеленский.

Одним из ключевых факторов успешности разведки, по его убеждению, является формирование жесткой кадровой политики, и только тщательный отбор профессиональных и патриотических кадров обеспечит успешность работы ГУР.

Работа разведчиков - это невидимый напряженный интеллектуальный поединок, который всегда, а особенно в условиях войны, продолжается круглосуточно и без выходных «ради мира, покоя и стабильности Украины», сказал Зеленский.

«Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно прогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятие важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наша страна, говорю откровенно, является слепой, глухой и почти бессильной», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.

«Оставаясь всегда незамеченными, вы в любой момент демонстрируете дееспособность и эффективность. Выявляете потенциальные вызовы и угрозы национальным интересам и эффективное противодействие им ежедневно», - сказал Зеленский.

Он поблагодарил разведчиков за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.

«Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для нашей страны войну и обеспечить восстановление территориальной целостности Украины. В этот торжественный день я желаю всему личному составу, ветеранам военной разведки и вашим семьям крепкого здоровья, мира, любви, несокрушимой веры в нашу победу и светлое будущее Украины», - сказал президент.

Во время посещения воинской части, где осуществляется подготовка и тренировки разведчиков, он ознакомился с условиями подготовки подразделения специального назначения тренировочной базой военного городка, образцами техники, специального снаряжения и технических средств, находящихся на вооружении в структурных подразделениях ГУР.

Лучшим воинам Зеленский вручил государственные награды.

В торжественных мероприятиях также приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

День военной разведки Украины:

7 сентября 1992 был подписан указ президента о создании разведывательного органа при Министерстве обороны.

Официальное профессиональное праздник украинских военных разведчиков был основан 1 июня 2007 указом тогдашнего главы Министерства обороны Украины.

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Перевод: Константин Гончаров